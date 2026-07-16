El tierno encuentro de Scaloni con su familia tras llegar a la final del Mundial

Además, explicó que su principal preocupación era la exposición de sus hijos. "La verdad es que no está bueno, sobre todo porque son chicos menores. Pero bueno, es verdad que en Qatar yo estaba en la tribuna y te la tenés que comer. No sabía que me estaban filmando", agregó.

Por qué Scaloni no quería que su familia viajara al Mundial

En la conferencia posterior a la victoria sobre Inglaterra, el entrenador reveló que inicialmente había preferido que su familia no asistiera al Mundial.

"Es emotivo. No quería que vinieran al Mundial porque habían vivido el anterior. Vinieron de repente, así que buenísimo. Disfrutaron el partido. Dicen que sufren más en casa que acá, pero creo que este último lo sufrieron", contó.

Luego reconoció que, pese a esa decisión inicial, la presencia de sus seres queridos terminó siendo un apoyo fundamental.

"Fue un desahogo. Cuando les decía egoístamente que no quería que vinieran, por dentro sé que me hace bien, como al resto de los futbolistas. Agradecido de que hayan hecho el esfuerzo", sostuvo.

La familia del entrenador permaneció junto a él durante los festejos posteriores a la clasificación e incluso Elisa Montero lo acompañó durante parte de la conferencia de prensa, donde Scaloni también protagonizó otro momento distendido al disculparse por haber utilizado la palabra "indios" para describir a sus jugadores durante el partido.

Con la clasificación asegurada, la Selección argentina enfrentará a España este domingo 19 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con la ilusión de conquistar el bicampeonato y levantar la cuarta Copa del Mundo de su historia.