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El tierno encuentro de Scaloni con su familia tras llegar a la final del Mundial

El DT de la Selección se fundió en un abrazo con su esposa e hijos tras eliminar a Inglaterra. Días antes había pedido que ese momento quedara en la intimidad y explicó por qué no quería que viajaran al Mundial.

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El emotivo abrazo de Scaloni con su familia tras llegar a la final y la frase que ya había anticipado

El emotivo abrazo de Scaloni con su familia tras llegar a la final y la frase que ya había anticipado

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas de la noche en Atlanta. Apenas terminó el triunfo por 2-1 frente a Inglaterra, Lionel Scaloni se acercó al banco de suplentes para abrazar a su esposa, Elisa Montero, y a sus hijos, una escena que fue captada por las cámaras desde la tribuna y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Leé también El mensaje de Scaloni después del triunfo contra Inglaterra: "Somos únicos, y no es arrogancia, es corazón"
Scaloni saludó a los jugadores ingleses después del triunfo. (Foto: Reuters).

El entrenador buscó a su familia antes de dirigirse a la conferencia de prensa y compartió con ellos un momento cargado de emoción. Aunque las imágenes fueron tomadas desde lejos y no permitieron escuchar el intercambio, sí reflejaron el desahogo del DT tras conseguir una nueva clasificación a una final del mundo.

Sin embargo, no era la primera vez que Scaloni hablaba sobre este tipo de situaciones. En la conferencia previa al partido ante Suiza, por los cuartos de final, ya había manifestado su incomodidad porque esos momentos familiares trascendieran públicamente.

"El abrazo tendría que haber sido privado, así lo era hasta que uno lo grabó y lo puso en las redes", expresó.

Además, explicó que su principal preocupación era la exposición de sus hijos. "La verdad es que no está bueno, sobre todo porque son chicos menores. Pero bueno, es verdad que en Qatar yo estaba en la tribuna y te la tenés que comer. No sabía que me estaban filmando", agregó.

Por qué Scaloni no quería que su familia viajara al Mundial

En la conferencia posterior a la victoria sobre Inglaterra, el entrenador reveló que inicialmente había preferido que su familia no asistiera al Mundial.

"Es emotivo. No quería que vinieran al Mundial porque habían vivido el anterior. Vinieron de repente, así que buenísimo. Disfrutaron el partido. Dicen que sufren más en casa que acá, pero creo que este último lo sufrieron", contó.

Luego reconoció que, pese a esa decisión inicial, la presencia de sus seres queridos terminó siendo un apoyo fundamental.

"Fue un desahogo. Cuando les decía egoístamente que no quería que vinieran, por dentro sé que me hace bien, como al resto de los futbolistas. Agradecido de que hayan hecho el esfuerzo", sostuvo.

La familia del entrenador permaneció junto a él durante los festejos posteriores a la clasificación e incluso Elisa Montero lo acompañó durante parte de la conferencia de prensa, donde Scaloni también protagonizó otro momento distendido al disculparse por haber utilizado la palabra "indios" para describir a sus jugadores durante el partido.

Con la clasificación asegurada, la Selección argentina enfrentará a España este domingo 19 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con la ilusión de conquistar el bicampeonato y levantar la cuarta Copa del Mundo de su historia.

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