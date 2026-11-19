Guzmán permaneció en Bandana desde los 16 hasta los 19 años. Después de ese período, tuvo que volver a enfocarse en su vida personal y completar una etapa que había quedado atravesada por el vértigo de la popularidad. Sus padres también tuvieron un papel importante en esa decisión. (Al recordar lo que le dijeron): "Mi viejo y mi vieja me dijeron: 'Tenés que terminar de estudiar'".

La cantante tenía, además, un deseo artístico que iba más allá del fenómeno pop que la había convertido en una figura conocida. Quería explorar otros géneros, descubrir su identidad musical y probarse en distintos proyectos. "Mi deseo fue: yo quiero conocerme en esta industria e ir de Bandana al hip-hop", explicó.

La separación de Bandana se concretó en 2004, cuando sus integrantes atravesaban un fuerte desgaste físico y emocional después de años de actividad intensa. Aunque todavía tenían compromisos contractuales por delante, la decisión de frenar respondió a una necesidad personal.

Con el paso del tiempo, Ivonne fue una de las integrantes que más claramente sostuvo su decisión de no participar de los posteriores reencuentros del grupo. En otras entrevistas reconoció que aquella experiencia le había dejado secuelas y que la posibilidad de regresar le generaba una reacción física de rechazo.

La fama repentina, la presión y la exposición desde una edad muy temprana fueron factores que pesaron en su decisión. También tuvo que ver con una búsqueda artística propia: quería construir un camino que no estuviera condicionado por el éxito que había conseguido durante su adolescencia.

Después de Bandana, Guzmán exploró otros estilos y proyectos. Se acercó al hip-hop, participó de distintas propuestas musicales y fue construyendo una identidad artística propia, lejos de la estructura que había marcado sus primeros años de carrera.

Con el tiempo, encontró un lugar destacado en La Delio Valdez, la orquesta cooperativa de cumbia de la que se convirtió en una de sus voces principales.