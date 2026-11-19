El estremecedor hallazgo en el lugar donde encontraron a Nancy Godoy

Durante su intervención en el programa de Moria Casán, Pampa Mónaco reveló información sobre un procedimiento realizado recientemente en la zona donde había sido encontrado el cuerpo de la docente.

“Y lo último que tiene que ver es un rastrillaje que se hizo hace una semana y monedas en la zona donde encontraron lamentablemente el cuerpo de Nancy y habrían encontrado el lugar donde la asesinaron o por lo menos donde cometieron las atrocidades que hicieron con el cuerpo, porque ahí encontraron la mano que faltaba”, explicó el periodista.

El hallazgo podría representar un avance importante para la investigación, ya que permitiría establecer nuevos elementos sobre el lugar donde se produjo el ataque o donde fue manipulado el cuerpo de la víctima.

Sin embargo, el periodista aclaró que todavía no se encuentra determinada con precisión la participación de cada uno de los acusados.

Visiblemente conmovido por los detalles del caso, Mónaco expresó: “Es horrible decirlo, perdón para la familia, pero esto habla de la saña que tuvieron estas personas o este, porque no está explicado todavía en el expediente, para con Nancy y su cuerpo”.

Quiénes son los cinco detenidos por el crimen de Nancy Godoy

En otro tramo del programa, Pampa Mónaco explicó cómo se encuentra la situación judicial de los cinco imputados.

Según detalló, Ireneo Zarza, señalado como el capataz, aparece en la hipótesis fiscal como el presunto autor material del asesinato.

Por su parte, Felipe Sandoval y Nahuel Rojas están imputados por femicidio, mientras que Rosa Leguizamón enfrenta una acusación por homicidio simple.

El quinto detenido es Ezequiel Bordón, un peón acusado de falso testimonio agravado.

Mónaco también se refirió a las posibles penas que podrían enfrentar los imputados de acuerdo con las calificaciones legales.

“Rosa Leguizamón es la otra acusada de homicidio simple, los demás por obviamente femicidio: Felipe Sandoval y Nahuel Rojas, esposo de Leguizamón, y Ezequiel Bordón que es el único el peón que tiene una calificación mucho más baja que es falso testimonio agravado, que es una imputación que tiene una pena muy baja, pero los demás van camino directo a perpetua, salvo Rosa Leguizamón que tiene una pena de ocho a 25 años”, precisó.

Los interrogantes que todavía rodean el asesinato de la maestra rural

Más allá de los avances en la causa, el periodista cuestionó que todavía no se haya explicado públicamente qué función habría cumplido cada uno de los acusados durante el crimen.

“Después lo que no habla el fiscal es de qué, porque los pone como coautores materiales a los demás detenidos, pero no dice qué rol ocupó cada uno”, sostuvo.

Y profundizó su planteo con una serie de preguntas sobre la hipótesis de los investigadores.

“¿Por qué hablan de coautoría, pero no dice el fiscal este la engañó, este la llevó hasta tal lado, este la habría matado?”, expresó.

“Esas son las imputaciones, pero nadie explica qué hizo cada uno”, insistió.

De esta manera, el nuevo hallazgo revelado en La mañana con Moria vuelve a poner el foco sobre el asesinato de Nancy Godoy, mientras la Justicia continúa investigando las circunstancias del crimen y las responsabilidades individuales de los cinco detenidos.