El episodio que despierta sus recuerdos ocurrió en Buenos Aires durante 1974. Se trató del asesinato de una joven, un crimen que dejó numerosas preguntas sin responder y que marcó profundamente a quienes participaron en la investigación.

Sin embargo, el protagonista no solamente deberá enfrentarse a los recuerdos relacionados con el crimen. También volverá a encontrarse con personas que tuvieron una importancia fundamental en su historia personal y profesional.

Entre ellas aparece Irene Menéndez Hastings, interpretada por Soledad Villamil, quien fue su antigua jefa y por quien Espósito sintió un amor que nunca se animó a expresar abiertamente.

En ese recorrido aparece Ricardo Morales (Pablo Rago), el esposo de la víctima. Su personaje representa una de las dimensiones más dolorosas de la historia: la de una persona que perdió a quien amaba y que no está dispuesta a abandonar la búsqueda de justicia.

Según la descripción oficial en Netflix: "Cuando un investigador criminal retirado quiere escribir una novela sobre el asesinato sin resolver de una mujer recién casada, descubre que el pasado no ha quedado en el olvido".

El elenco que acompañó a Ricardo Darín en El secreto de sus ojos

Ricardo Darín

Soledad Villamil

Pablo Rago

Javier Godino

Guillermo Francella

Mario Alarcón

Mariano Argento

José Luis Gioia

Carla Quevedo

Bárbara Palladino

El Oscar que ganó El secreto de sus ojos y llevó al cine argentino a lo más alto de Hollywood

El reconocimiento internacional de El secreto de sus ojos alcanzó uno de sus momentos más importantes en 2010, cuando ganó el Óscar a Mejor Película Extranjera.

El premio representó un acontecimiento histórico para la cinematografía argentina y confirmó el impacto que había conseguido la producción de Juan José Campanella.

El galardón también significó un nuevo reconocimiento para el cine argentino en el escenario internacional. La producción consiguió que una historia ambientada en Buenos Aires llegara a espectadores de diferentes partes del mundo.

El recorrido internacional de la película demostró que las historias locales pueden alcanzar una repercusión global cuando consiguen conectar con emociones y conflictos universales.

Mirá el tráiler de El secreto de sus ojos