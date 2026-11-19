El llamativo posteo de Anita Espasandín en medio de rumores de crisis con Benjamín Vicuña

En medio de los rumores de crisis entre Anita Espasandín y Benjamín Vicuña por la China Suárez, quien reapareció sorpresivamente desde la virtualidad fue la empresaria con un llamativo posteo desde su cuenta en Instagram acompañada de una numeróloga y consultora psicológica, dando detalles de esa charla.

“Hoy conocí a Juli, numeróloga y consultora psicológica, y me acomodó los patitos”, aseguró Anita causando sorpresa entre sus seguidores por esa particular frase en cuanto al plano personal.

Y luego adelantó sobre la idea que tiene en mente: “Y es tan lo más que estamos pensando en armar un encuentro de fin de año para hablar un poco del 2027. ¿Les divierte?”.

Así la pareja de Benjamín Vicuña generó revuelo en las redes por la reflexión y sin hacer mención a los supuestos trascendidos de diferencias que mantendría con el actor por la exposición del conflicto con la China Suárez por sus hijos.