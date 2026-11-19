3. Elaborar el arenado: colocar en una procesadora los 200 gramos de manteca fría, los 180 gramos de azúcar, los 240 gramos de harina 0000 y los 120 gramos de avena. Procesar hasta obtener una preparación desgranada, con textura de arenado. Si no se dispone de procesadora, también se puede realizar a mano o con una espátula o cornet, frotando suavemente los ingredientes.

4. Preparar la base: utilizar un molde de 20 x 20 centímetros y forrar el fondo con papel manteca. Colocar la mitad del arenado y presionar bien con una cuchara para formar una base compacta.

5. Incorporar el relleno: distribuir las manzanas cocidas y completamente frías sobre la base, procurando que queden repartidas de manera uniforme.

6. Agregar la cobertura: cubrir las manzanas con la otra mitad del arenado. Esta capa debe quedar suelta, sin aplastarla, para conseguir la textura crocante característica del crumble.

7. Hornear: llevar a horno precalentado a 180 °C durante 40 minutos, hasta que la superficie esté dorada.

8. Enfriar y cortar: retirar del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente. Para conseguir porciones cuadradas y evitar que los bordes se desgranen al cortar, hay un truco: una vez frío, llevar el crumble al freezer durante 4 horas. Transcurrido ese tiempo, retirar el papel manteca y cortar en cuadrados.

El resultado es un crumble de manzana con una cubierta crocante, un interior tierno y el sabor inconfundible de la combinación de manzana y canela.