La insólita teoría de por qué Rolando Barbano ninguneó a Marina Calabró en los Martín Fierro

Sin embargo, cuando él subió a buscar su premio por columnista policial, el auditorio entero esperaba una devolución, alguna frase para Marina, pero no hubo nada, el periodista la ninguneó y decidió no dedicarle el premio ni mencionarla en su discurso.

Como todos esperaban su respuesta, había muchos celulares en alto esperando, pero nunca llegó. Al suceder esto: el auditorio entero lo abuchó.

Se cree a que cuando terminó la relación con Marina, el periodista volvió con su ex, pero Marina le había advertido que se la jugaría y seguiría peleando por sus sentimientos. Rolando hizo caso omiso, no le prestó atención ni le dedicó su premio, se dice que para no tener problemas en su casa. Hoy, la periodista aseguró tras el tremendo desplante: “soy un poco estúpida”.