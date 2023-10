La Joaqui celebró su cumpleaños con la inesperada presencia de una famosa que sorprendió a todos

Es por eso que la jurado de “Got Talent”, Telefe, posteó en su Instagram un carrusel con las mejores fotos de su día especial y entre ellas sumó a la ex de Benjamín Vicuña que fue a la casa de la cantante pero no al bar en el que festejo a la noche. La actriz fue junto a sus hijos sorprendió a la Joaqui con un ramo de flores

“Gracias a todos los que formaron parte de que yo pueda ser tan feliz hoy. Fue una jornada hermosa, especial, me sentí muy amada. Cada día que pasa, me doy más y más cuenta que no hay adversidad que no me vuelva más fuerte, más capaz, mi círculo es cada vez más pequeño, porque aprendí el valor del menos es más. De que el amor sincero se siente, no se fuerza, solo fluye. A todos los que formaron parte de mi día, quiero que sepan que nunca antes me había sentido tan plena y feliz”, expresó en el texto junto a las fotos.