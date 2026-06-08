El triste presentimiento de Moria Casán al hablar de la muerte de María Rosa Fugazot: "Soy bruja"

Moria Casán recordó envuelta en llanto el trabajo junto a la destacada actriz y la calidez humana de María Rosa Fugazot: "Hemos pasado una temporada hermosa en Sorpresas, solamente recordarla con mucho amor y respeto. Una persona de bien, hermosa, qué decirte Fugazeta querida, lo mejor para tu vida en otro plano, triste estoy. Soy humana aunque no parezca".

"Era una de las preferidas de Gerardo (Sofovich) porque era una actriz todo terreno. Estaba muy triste por la muerte de su hijo pero igual seguía adelante", continuó con palabras afectuosas hacia la artista y visiblemente afectada por la muerte de su colega y amiga.

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Carmen Barbieri recordó fuerte historia de amor de María Rosa Fugazot y Santiago Bal

Carmen Barbieri habló en Desayuno Americano (América TV) sobre la muerte de María Rosa Fugazot y recordó la historia de amor de la actriz con Santiago Bal en los 60, antes que comience a salir con ella.

"Un dolor muy grande, recién estaba hablando con mi hijo, porque María adoraba a Fede como si fuese otro hijo más. Era tan cariñosa, tan buena compañera, ni hablar la artista que se nos va, una de las más grandes", comenzó la actriz y conductora.

Pamela David le recordó una declaración que hizo sobre Fugazot cuando recién se separaba de Santiago Bal: "En algún momento, cuando te separaste de Santiao Bal, dijste que te imaginabas que iba a regresr con María Rosa".

Y la artista recordó: "Lo dije porque Santiago y María Rosa fueron novios de chiquitos, desde los 16 años, iban y venían toda la vida, fue el amor de su vida, dicho por María Rosa. Cuando nos separamos y pasó el tiempo yo pensé que iba a volver con María Rosa porque siempre volvía con ella. Era ese amor eterno de chicos".

"Hemos tenido charlas con ella con respecto a eso muy importantes. Era una mina muy piola y amaba a ese hombre terriblemente", conintuó a flor de piel Carmen Barbieri.

Y explicó acerca del fuerte sentimiento que tuvo siempre Fugazot por Santiago Bal: "Siempre hablaba de Santiago como el amor de su vida. Al tiempo que él se separaba de su mujer Thelma del Río, él empezaba a estar con María Rosa y después aparecí yo. Ella me dijo que fue un dolor muy grande que no podía ni respirar por haber perdido otra vez a Santiago. Me dijo que se puso la mano con la puerta y se rompió dos dedos y le seguía doliendo más el alma que la mano. Yo me quería morir cuando me contó esta historia, ahí me cuenta el amor que sentía por él", cerró.