El triste presentimiento de Moria Casán al hablar de la muerte de María Rosa Fugazot: "Soy bruja"

rMoria Casán no pudo evitar las lágrimas al hablar de la muerte de María Rosa Fugazot a los 83 años, quien fue encontrada sin vida el domingo por la noche en su departamento de Palermo.
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La conductora Moria Casán no pudo evitar emocionarse al hablar de la muerte de María Rosa Fugazot y confesó qué sintió camino al canal sin saber de su partida.
rMoria Casán no pudo evitar las lágrimas al hablar de la muerte de María Rosa Fugazot a los 83 años, quien fue encontrada sin vida el domingo por la noche en su departamento de Palermo.
La conductora abrió su programa por El Trece contando la tristeza que le causó enterarse de la noticia y el presentimiento que tuvo camino al canal de que algo no estaba bien en su interior sin saber aún de la pérdida de la artista.
"Acabo de enterarme de la muerte de la querida María Rosa Fugazot, no puedo creer esta noticia, qué fuerte", comenzó la One abriendo La mañana con Moria.
Y luego confesó: "Hoy vine al canal como medio rara, te juro que nunca me pasa porque me gusta venir cuando llueve y cuando hay sol. Pero no sabía lo que me pasaba hoy y dije hay algo raro y era esto... Qué bruja soy".
Moria Casán recordó envuelta en llanto el trabajo junto a la destacada actriz y la calidez humana de María Rosa Fugazot: "Hemos pasado una temporada hermosa en Sorpresas, solamente recordarla con mucho amor y respeto. Una persona de bien, hermosa, qué decirte Fugazeta querida, lo mejor para tu vida en otro plano, triste estoy. Soy humana aunque no parezca".
"Era una de las preferidas de Gerardo (Sofovich) porque era una actriz todo terreno. Estaba muy triste por la muerte de su hijo pero igual seguía adelante", continuó con palabras afectuosas hacia la artista y visiblemente afectada por la muerte de su colega y amiga.
Carmen Barbieri habló en Desayuno Americano (América TV) sobre la muerte de María Rosa Fugazot y recordó la historia de amor de la actriz con Santiago Bal en los 60, antes que comience a salir con ella.
"Un dolor muy grande, recién estaba hablando con mi hijo, porque María adoraba a Fede como si fuese otro hijo más. Era tan cariñosa, tan buena compañera, ni hablar la artista que se nos va, una de las más grandes", comenzó la actriz y conductora.
Pamela David le recordó una declaración que hizo sobre Fugazot cuando recién se separaba de Santiago Bal: "En algún momento, cuando te separaste de Santiao Bal, dijste que te imaginabas que iba a regresr con María Rosa".
Y la artista recordó: "Lo dije porque Santiago y María Rosa fueron novios de chiquitos, desde los 16 años, iban y venían toda la vida, fue el amor de su vida, dicho por María Rosa. Cuando nos separamos y pasó el tiempo yo pensé que iba a volver con María Rosa porque siempre volvía con ella. Era ese amor eterno de chicos".
"Hemos tenido charlas con ella con respecto a eso muy importantes. Era una mina muy piola y amaba a ese hombre terriblemente", conintuó a flor de piel Carmen Barbieri.
Y explicó acerca del fuerte sentimiento que tuvo siempre Fugazot por Santiago Bal: "Siempre hablaba de Santiago como el amor de su vida. Al tiempo que él se separaba de su mujer Thelma del Río, él empezaba a estar con María Rosa y después aparecí yo. Ella me dijo que fue un dolor muy grande que no podía ni respirar por haber perdido otra vez a Santiago. Me dijo que se puso la mano con la puerta y se rompió dos dedos y le seguía doliendo más el alma que la mano. Yo me quería morir cuando me contó esta historia, ahí me cuenta el amor que sentía por él", cerró.