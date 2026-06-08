La inquietante sospecha de la abuela de Agostina Vega sobre el segundo detenido: "Sentí..."

De acuerdo con el relato de la abuela, Fassetta apareció en la vivienda familiar durante la madrugada del domingo posterior a la desaparición de la adolescente. Su presencia tenía como objetivo colaborar con los rastrillajes, pero rápidamente despertó inquietud.

"Estaba pendiente de todo lo que mi hija decía y hacía. De lo que nosotros hablábamos. No se le despegaba", recordó. La situación llegó a incomodarla tanto que decidió sacarlo de la vivienda para hablar a solas con él. Quería saber quién era, qué relación tenía con Claudio Barrelier y qué sabía sobre la desaparición de Agostina.

La conversación, lejos de tranquilizarla, aumentó sus sospechas. "Me hablaba raro, cambiaba el tono de voz, estaba nervioso. Había algo que no me cerraba", relató.

Los llamados anónimos que hoy vuelven a ser investigados

Uno de los datos más llamativos revelados por Elizabeth tiene que ver con una serie de llamadas telefónicas anónimas que comenzaron a recibir durante los días de búsqueda. Según contó, inicialmente se trataba de comunicaciones silenciosas. Con el paso de las horas, quien llamaba comenzó a pronunciar palabras aisladas.

Fue entonces cuando ella creyó reconocer la voz. "En una de esas llamadas dijo tres palabras y ahí lo reconocimos. Nos miramos con Melisa y enseguida se lo dijimos a la Policía", afirmó.

La frase que más la impactó fue una que todavía recuerda con claridad: "Claudio me la pasó", habría dicho la persona detrás del teléfono. La familia comunicó inmediatamente esa sospecha a los investigadores, aunque recién con la detención de Fassetta el episodio volvió a cobrar relevancia dentro del expediente.

El miedo de la familia

Mientras la causa avanza y se profundizan las líneas investigativas sobre el entorno de Barrelier, los familiares de Agostina reconocen que viven días de enorme incertidumbre. "Tenemos mucho miedo. No sabemos quiénes son esas personas ni con quién se relacionaba mi hija", expresó Elizabeth en declaraciones radiales.

La mujer aseguró que cada nueva revelación aumenta la preocupación de toda la familia. "La vida nos cambió para siempre. Cada cosa que nos enteramos hace crecer más el miedo", lamentó.

Sus palabras coinciden con las expresadas por Miguel Heredia, abuelo de la adolescente, quien también manifestó dudas sobre el comportamiento de Fassetta durante los primeros días de búsqueda.

"La estaba manipulando"

Miguel sostuvo que el ahora detenido intentaba distraer a Melisa Heredia y alejarla de las sospechas sobre Claudio Barrelier. "Me parece que estaba tratando de que Melisa pensara en otra cosa y no en Barrelier", afirmó.

Según relató, fue la propia familia la que decidió apartarlo. "Le dijimos a mi hija que las decisiones se iban a tomar en familia. Teníamos sospechas y lo hicimos irse", explicó.

Para los investigadores, ese vínculo entre Fassetta y Barrelier resulta especialmente relevante. Ambos se conocían desde hacía años y, según trascendió, compartían actividades vinculadas a la barra brava de Instituto de Córdoba.

Además, Fassetta vivió durante aproximadamente un mes en la casa de Juan del Campillo 878, en barrio Cofico, el domicilio donde la fiscalía sostiene que Agostina fue asesinada.

Una causa que sigue creciendo

La principal hipótesis de la fiscalía indica que Claudio Barrelier abusó sexualmente de Agostina, la asesinó y posteriormente trasladó los restos hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, donde fueron hallados una semana después.

Sin embargo, la investigación todavía busca determinar si existieron colaboradores antes o después del crimen.Por ese motivo, el rol de Fassetta y de otras personas vinculadas al entorno de Barrelier continúa bajo análisis.

Mientras tanto, la familia de Agostina insiste en que todavía quedan muchas respuestas por encontrar. "No creemos en nadie. Estamos convencidos de que rodearon a mi hija para quitarle a Agostina", concluyó Elizabeth, decidida a seguir reclamando justicia por su nieta.