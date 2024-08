La más esperada: se estrena en Netflix la nueva temporada de "Emily in Paris"

La trama de la temporada 4 seguirá las aventuras de Emily Cooper en una nueva ciudad, con decisiones complejas sobre su trabajo y vida amorosa.

El final de la tercera temporada dejó una disyuntiva sobre su relación con Gabriel, ahora que Camille está embarazada. Esto podría generar un conflicto interno en Emily, quien deberá elegir entre su amor por Gabriel y su amistad con Camille.

image.png "Emily in Paris", una de las favoritas de Netflix. (Foto: archivo)

El elenco principal de la tercera temporada probablemente regresará, incluyendo a Lily Collins como Emily Copper, Philippine Leroy-Beaulieu como Sylvie, Ashley Park como Mindy y Camille Razat como Camille.

También es probable que regresen otros personajes secundarios, como Samuel Arnold como Julien, Bruno Gouery como Luc, William Abadie como Antoine Lambert, Lucas Bravo como Gabriel, Lucien Laviscount como Alfie y Kate Walsh como Madeline.

No se sabe si la temporada 4 será la última de Emily in Paris, pero es probable debido a que Netflix no suele renovar series por varias temporadas constantemente. La cuarta entrega podría ser la perfecta ocasión para cerrar la serie de manera completa, dando a los personajes un final digno y emocionante.