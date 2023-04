Embed

El 10 de septiembre de 2020, Julie and the Phantoms llegó a Netflix y causó una gran sensación. Con solo nueve episodios, esta comedia musical se convirtió en un éxito mundial, generando furor entre los espectadores. La participación de Kenny Ortega como director también atrajo a los usuarios.

La multipremiada serie juvenil que Netflix decidió no seguir grabando: el real motivo

¿De qué trata la serie? Julie and the Phantoms sigue la vida de Julie Molina (interpretada por Madison Reyes), una apasionada de la música que dejó su talento de lado después de la muerte de su madre el año anterior.

Sin embargo, su vida cambia cuando los fantasmas de los músicos Charlie Gillespie, Owen Patrick Joyner y Jeremy Shada aparecen en el estudio de música de su madre. A partir de ese momento, Julie encuentra una nueva motivación e inspiración para escribir canciones y cantar de nuevo.

Sin duda, es una historia conmovedora que ha ganado varios premios, como el Mejor Momento Musical en los MTV Movie and TV Awards 2021, así como tres premios Emmy por canción original, diseño de vestuario y edición. Sin embargo, hace algunos meses, Kenny Ortega confirmó que Netflix decidió no renovar Julie y los Fantasmas para una segunda temporada. Aunque la serie fue un éxito, no logró superar las expectativas de la plataforma.

Aunque en páginas de valoración como Rotten Tomatoes e IMDB obtuvo calificaciones altas, con un 98% y un 8.5 respectivamente, lo cierto es que no alcanzó los números de reproducción esperados.

Por esta razón, Netflix decidió no seguir apostando por la serie. Cabe destacar que no ha habido una confirmación oficial al respecto, pero Julie y los Fantasmas no logró entrar en el TOP 5 de lo más visto en su estreno, lo cual es lo esperado para una nueva serie.