La nueva película de "Superman" sorprende con el adelanto presentado por DC: mirá el tráiler.

"Superman" redefine el universo DC

La dupla creativa detrás de este ambicioso relanzamiento está conformada por Peter Safran y el propio James Gunn, quienes no solo produjeron la película, sino que también encabezan el nuevo rumbo de DC Studios. Gunn, conocido por éxitos como Guardians of the Galaxy y The Suicide Squad, también escribió el guion de esta nueva aventura inspirada en los personajes creados por Jerry Siegel y Joe Shuster.

El filme cuenta con un elenco estelar liderado por David Corenswet, quien interpretará tanto a Superman como a su alter ego Clark Kent. Corenswet, reconocido por sus trabajos en Twisters y Hollywood, se pone el traje azul y rojo para encarnar una nueva versión del héroe kryptoniano. Junto a él estará Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) en el papel de la intrépida reportera Lois Lane, y Nicholas Hoult (las películas de X-Men, Juror #2) como el icónico villano Lex Luthor.

El elenco completo de "Superman"

Edi Gathegi , de For All Mankind

, de For All Mankind Anthony Carrigan , conocido por Barry y Gotham

, conocido por Barry y Gotham Nathan Fillion , rostro habitual en el universo de Gunn gracias a Guardians of the Galaxy y The Suicide Squad

, rostro habitual en el universo de Gunn gracias a Guardians of the Galaxy y The Suicide Squad Isabela Merced , quien será parte del elenco de Alien Romulus

, quien será parte del elenco de Alien Romulus Skyler Gisondo , visto en Licorice Pizza y Booksmart

, visto en Licorice Pizza y Booksmart Sara Sampaio , de At Midnight

, de At Midnight María Gabriela de Faría , protagonista en The Moodys

, protagonista en The Moodys Wendell Pierce , con experiencia en Selma y Tom Clancy’s Jack Ryan

, con experiencia en Selma y Tom Clancy’s Jack Ryan Alan Tudyk , partícipe en Andor

, partícipe en Andor Pruitt Taylor Vince , de Bird Box

, de Bird Box Neva Howell, quien actuó en Greedy People

Krypto, una pista que revela mucho más

Uno de los elementos más comentados desde que se lanzó la primera promoción es la presencia de Krypto, el perro de Superman. La frase “Krypto, llévanos a casa” aparece destacada en el primer póster oficial, y ha desatado toda clase de teorías sobre el rol que jugará este personaje en la historia. Aunque tradicionalmente asociado con un enfoque más ligero y familiar, su inclusión podría ser la clave emocional que Gunn busca para conectar con la audiencia.

Fecha de estreno y expectativas globales

La película llegará a cines e IMAX de toda Latinoamérica el 10 de julio de 2025, con distribución oficial de Warner Bros. Pictures. Se espera que sea uno de los grandes estrenos del año, tanto por el peso del personaje como por el impulso renovador que representa para DC.

Desde su anuncio, Superman ha generado gran expectación en medios y redes sociales. No solo por tratarse del primer filme del nuevo universo DC, sino también por el tono elegido por Gunn, que apunta a mezclar lo mejor del cine de superhéroes con emociones más profundas y una narrativa centrada en el conflicto interno del protagonista.

Con esta producción, DC Studios da el primer paso firme para construir una franquicia coherente, vibrante y emocionalmente significativa. El desafío es enorme, pero el potencial también lo es.