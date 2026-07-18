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"La Odisea", de Christopher Nolan: una adaptación visceral, moderna y técnicamente perfecta

La película "La Odisea" llegó a los cines con una propuesta épica que combina mitología, acción y el inconfundible estilo de Christopher Nolan.

Javier Laslavsky
por Javier Laslavsky |
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La Odisea

"La Odisea", de Christopher Nolan: una adaptación visceral, moderna y técnicamente perfecta. (Foto: Gentileza prensa)

La Odisea marca un nuevo paso en la filmografía de Christopher Nolan. Después del éxito de Oppenheimer, el realizador británico volvió a apostar por un proyecto de enorme escala, esta vez inspirado en la obra fundacional de Homero. La película se estrenó en los cines este 16 de julio y se convirtió en el primer largometraje de la historia rodado íntegramente con cámaras IMAX.

Leé también "La Odisea" llega a los cines: la nueva película de Christopher Nolan es el gran estreno de 2026
La Odisea llega a los cines: la nueva película de Christopher Nolan es el gran estreno de 2026. (Foto: Gentileza Prensa)

El resultado es una producción que reúne un elenco de primer nivel, una puesta en escena monumental y una narrativa que conserva muchas de las características que hicieron del director uno de los cineastas más influyentes del siglo XXI.

Con Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway en el papel de Penélope, Tom Holland interpretando a Telémaco y Robert Pattinson como Antínoo, la película reconstruye uno de los relatos más famosos de la literatura clásica desde una mirada moderna, sin perder el espíritu de aventura que convirtió a la obra original en un clásico universal.

Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

Cómo es "La Odisea", de Christopher Nolan: una epopeya de acción mítica

Lejos de limitarse a una adaptación tradicional, el director construye una propuesta visual que busca trasladar al espectador a un mundo dominado por dioses, monstruos y héroes, pero también por las consecuencias de la guerra y el peso del paso del tiempo.

La historia comienza años después del final de la Guerra de Troya. Mientras Odiseo continúa desaparecido, Penélope mantiene la esperanza de que su esposo regrese algún día. En Ítaca, numerosos pretendientes intentan ocupar el lugar del rey ausente y presionan para quedarse con el poder.

Al mismo tiempo, Telémaco emprende un viaje para descubrir qué ocurrió con su padre, convencido de que todavía existe una posibilidad de encontrarlo con vida.

Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

Uno de los rasgos más reconocibles del cine de Nolan es la construcción de relatos con distintas líneas temporales. En esta oportunidad, ese recurso vuelve a estar presente, aunque de una manera mucho más accesible que en otras producciones del director.

La película alterna el presente con diferentes episodios del pasado de Odiseo. Gracias a esa estructura, el público descubre progresivamente los desafíos que enfrentó el protagonista durante su extenso regreso desde Troya.

Cada uno de esos recuerdos aporta información sobre su travesía y permite comprender cómo un héroe admirado terminó convertido en un hombre marcado por las pérdidas, el cansancio y la culpa.

Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

La mitología ocupa un lugar central en "La Odisea"

Uno de los mayores atractivos de La Odisea es la forma en que recupera el universo mitológico creado por Homero.

El viaje del protagonista está lleno de amenazas sobrenaturales. Aparecen criaturas gigantescas, el cíclope Polifemo, la hechicera Circe, dioses que intervienen en el destino de los hombres y fenómenos imposibles que transforman el recorrido en un nuevo desafío.

El relato no busca explicar racionalmente esos acontecimientos. Por el contrario, abraza el componente fantástico de la historia y lo convierte en uno de los motores principales de la aventura.

Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

Las secuencias inspiradas en la mitología griega ofrecen algunos de los momentos más espectaculares de la película gracias a una combinación de efectos visuales, escenarios naturales y escenas de acción de gran escala.

"La Odisea" y un despliegue visual de enorme magnitud

Desde sus primeros minutos queda claro que Nolan pensó esta producción para la pantalla grande. La Odisea fue filmada en distintas locaciones alrededor del mundo utilizando una nueva tecnología de cámaras IMAX.

Las batallas, las tormentas, los enfrentamientos navales y los paisajes transmiten una sensación constante de inmensidad. Cada escenario parece construido para reforzar la idea de que Odiseo enfrenta fuerzas muy superiores a él.

Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

La fotografía aprovecha tanto los espacios abiertos como las locaciones naturales para ofrecer imágenes de enorme impacto, mientras que la música acompaña el desarrollo de la historia con un tono solemne y permanente.

Como suele ocurrir en el cine del director, la experiencia audiovisual ocupa un lugar tan importante como la propia narración.

El elenco principal de "La Odisea" con Matt Damon

  • Matt Damon
  • Tom Holland
  • Anne Hathaway
  • Robert Pattinson
  • Lupita Nyong’o
  • Samantha Morton
  • John Leguizamo
  • Zendaya
  • Charlize Theron
  • Jon Bernthal
  • Himesh Patel
  • Bill Irwin
  • Elliot Page
  • Benny Safdie
  • Corey Hawkins
  • Mia Goth
Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

Por qué ir a ver la película "La Odisea" en los cines

La Odisea apuesta por un espectáculo cinematográfico de gran escala que recupera uno de los relatos más influyentes de todos los tiempos.

La combinación entre acción, mitología y aventura convierte a la película en una propuesta orientada especialmente a quienes disfrutan de las grandes producciones y de las historias de héroes enfrentados a desafíos extraordinarios.

Con una realización ambiciosa, un elenco repleto de figuras y el sello visual de Christopher Nolan, la película vuelve a demostrar el interés del director por construir experiencias pensadas para ser vividas en una sala de cine.

Mirá el tráiler oficial de "La Odisea"

Javier Laslavsky
Por Javier Laslavsky
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