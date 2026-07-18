Chile bajo un temporal histórico: cuatro muertos, miles de evacuados y alerta roja en Valparaíso

Uno de los episodios más trágicos ocurrió en Viña del Mar, donde murieron dos hermanos y una tercera persona dentro de un hostel que permanecía sin suministro eléctrico. La principal hipótesis que investigan las autoridades es que las víctimas sufrieron una intoxicación por la utilización de un generador de ozono, instalado dentro del inmueble para secar la humedad generada por las lluvias.

Emergencia preventivo a principios de semana, en Arauco. (Foto: REUTERS)

Bomberos y la Policía de Investigaciones realizaron pericias en el edificio, que permaneció acordonado mientras continuaban las tareas de investigación. El temporal provocó apagones masivos en distintas regiones del país. Según el último balance oficial, más de 400.000 viviendas permanecen sin suministro eléctrico, principalmente en Valparaíso y La Araucanía.

Además, las autoridades informaron que al menos un centenar de viviendas quedaron destruidas o sufrieron daños de consideración, mientras continúan las evaluaciones en las zonas más afectadas.

Coquimbo y Atacama, bajo máxima vigilancia

La emergencia también golpeó con fuerza a la región de Coquimbo, donde las lluvias dejaron más de 2.500 personas aisladas y provocaron daños en las provincias de Choapa, Limarí y Elqui. El delegado presidencial Víctor Pino solicitó el envío de más efectivos militares para reforzar la asistencia, mientras se habilitaron albergues en distintas comunas para recibir a las familias evacuadas.

Hasta el último reporte oficial no se registraban víctimas fatales en esa región, aunque se contabilizaban más de 200 viviendas dañadas y una completamente destruida. Las fuertes ráfagas también derribaron árboles, postes de electricidad y hasta una grúa de gran porte.

El avance del sistema frontal mantiene en alerta a la región de Atacama, donde los equipos de emergencia monitorean permanentemente el riesgo de crecidas y aluviones, especialmente por los antecedentes de las inundaciones registradas en 2015.

Temporal en Arauco. (Foto: REUTERS)

Santiago y Biobío también sufren las consecuencias

En la Región Metropolitana, varias familias debieron abandonar sus hogares en Talagante por la crecida del río Mapocho.

Más al sur, la región del Biobío también registró importantes daños. El presidente José Antonio Kast recorrió algunas de las zonas afectadas, supervisó el operativo de emergencia y destacó la coordinación entre los distintos organismos desplegados para asistir a la población.

Uno de los temporales más intensos de los últimos años

El director de la Dirección Meteorológica de Chile, Gastón Torres, explicó que la magnitud y extensión de este tren de sistemas frontales, favorecido por el fenómeno de El Niño, ubican al episodio entre los eventos meteorológicos más importantes desde que existen registros.

El antecedente más cercano ocurrió en agosto de 2024, cuando otro intenso temporal dejó tres muertos y más de 1,2 millones de hogares sin electricidad.

Mientras continúan las lluvias en buena parte del país, el Gobierno mantiene el estado de emergencia preventivo, con miles de efectivos desplegados para asistir a los damnificados y monitorear las zonas de mayor riesgo, en una crisis climática que ya quedó entre las más graves registradas en los últimos años.