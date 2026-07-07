"La Odisea" llega a los cines: la nueva película de Christopher Nolan es el gran estreno de 2026

La dirección de fotografía está a cargo del ganador del Premio de la Academia® Hoyte van Hoytema, ASC, FSF, NSC (Oppenheimer, Dunkirk), mientras que el diseño de producción es de la nominada al Premio de la Academia® Ruth De Jong (Oppenheimer, Us). El diseño de vestuario corresponde a la nominada al Premio de la Academia® Ellen Mirojnick (Oppenheimer, The Greatest Showman); el diseño de maquillaje es de la nominada al Premio de la Academia® Luisa Abel (Oppenheimer, Tenet); y el diseño de peinados está a cargo de la nominada al Premio de la Academia® Gloria Casny (The Lone Ranger, Ford v. Ferrari).

Foto: Gentileza Prensa.

El montaje es de la ganadora del Premio de la Academia® Jennifer Lame, ACE (Oppenheimer, Tenet), y la música original fue compuesta por el tres veces ganador del Premio de la Academia® Ludwig Göransson (Oppenheimer, Sinners). Los efectos visuales están supervisados por el ganador del Premio de la Academia® Andrew Jackson (Oppenheimer, Tenet), mientras que los efectos especiales están a cargo del dos veces ganador del Premio de la Academia® Scott R. Fisher (Oppenheimer, Tenet).

Los coproductores son Andy Thompson (Oppenheimer, Tenet) y Helen Medrano (productora asociada de Oppenheimer y Tenet). El casting estuvo a cargo de John Papsidera, CSA (Oppenheimer, Tenet).

Las películas de Christopher Nolan, entre ellas Oppenheimer, Tenet, Dunkirk, Interstellar, Inception y la trilogía de The Dark Knight, han recaudado más de 6.000 millones de dólares en la taquilla mundial y obtuvieron 18 Premios Oscar® a partir de 49 nominaciones. En 2023, Oppenheimer recaudó cerca de 1.000 millones de dólares en todo el mundo y obtuvo siete Premios Oscar®, incluidos los galardones a Mejor Dirección y Mejor Película.

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