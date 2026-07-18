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Pizza napolitana casera: la receta fácil de un famoso cocinero para lograr una masa liviana y con borde aireado

Con una masa de alta hidratación y sin necesidad de amasar, el cocinero Edgardo Ríos comparte el paso a paso para lograr una pizza napolitana liviana, con borde aireado y cocción rápida.

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La pizza napolitana es una de las preparaciones más buscadas por quienes intentan recrear en casa los sabores de la cocina italiana.

La pizza napolitana es una de las preparaciones más buscadas por quienes intentan recrear en casa los sabores de la cocina italiana.

La pizza napolitana es una de las preparaciones más buscadas por quienes intentan recrear en casa los sabores de la cocina italiana. Su masa liviana, el borde aireado y la textura característica tienen algunos secretos que marcan la diferencia. El cocinero Edgardo Ríos, en su canal de YouTube, compartió su método para lograr una versión auténtica con una técnica al alcance de todos.

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Qué ingredientes se necesitan para la pizza napolitana

Para preparar esta receta se utilizan ingredientes simples, pero es fundamental elegir productos de buena calidad. La lista incluye:

  • 1 kilogramo de harina común (000)
  • 20 gramos de sal
  • 850 mililitros de agua a temperatura ambiente
  • 5 gramos de levadura seca (o 15 gramos de levadura fresca)
  • 3 cucharadas de aceite de oliva

A diferencia de las recetas tradicionales, esta masa se caracteriza por ser bastante pegajosa y, fundamentalmente, no requiere amasado.

Una vez integrados los elementos, es necesario dejarla reposar, tapada, entre una y dos horas, según explica Ríos.

Cómo hacer la pizza a la napolitana casera

Transcurrido el primer reposo, se procede a trabajar la masa con las manos humedecidas. La técnica consiste en realizar pliegues desde los bordes hacia el centro. Existen dos caminos posibles para continuar:

Repetición constante: realizar los pliegues cada media hora, repitiendo la operación cuatro o cinco veces.

Reposo prolongado: llevar la masa a la heladera hasta el día siguiente, lo que garantiza una mejor hidratación y un sabor más complejo.

Al momento de trabajar sobre la mesada, se recomienda el uso de sémola (o harina en su defecto) para dividir la preparación en cinco bollos iguales. Tras un breve tiempo de relajación de la masa, el estirado debe hacerse con la yema de los dedos, presionando cuidadosamente para conservar las burbujas de aire y manteniendo siempre un borde distintivo.

En cuanto a la cobertura, la simpleza es la norma: salsa de tomate triturado y entre 100 y 150 gramos de muzzarella. Es vital dejar espacio entre los trozos de queso para una cocción equilibrada.

Si se cuenta con un horno de alta temperatura, la pizza puede estar lista en tan solo 3 minutos.

Finalmente, para quienes prefieren la versión adaptada al paladar local, el cocinero sugiere “argentinizarla” con una pizca de orégano y aceitunas, logrando así un resultado excepcional que promete convertirse en un favorito de cualquier hogar.

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