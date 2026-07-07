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La película "Backrooms" presenta su versión extendida y regresa en julio a los cines argentinos

"Backrooms" vuelve a los cines con contenido adicional exclusivo que profundiza el horror y ofrece una nueva perspectiva de la película.

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La película Backrooms presenta su versión extendida y regresa en julio a los cines argentinos. (Foto: Gentileza Prensa)

La película "Backrooms" presenta su versión extendida y regresa en julio a los cines argentinos. (Foto: Gentileza Prensa)

¡El terror continúa! De A24, Backrooms: Sin salida presenta su versión extendida y regresa en julio a los cines argentinos con 15 minutos de contenido inédito pensados para intensificar la experiencia y profundizar la inmersión en su perturbador universo.

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La película Backrooms presenta su versión extendida y regresa en julio a los cines argentinos. (Foto: Gentileza Prensa)

Esta nueva versión expande la tensión, el misterio y la sensación de desorientación que hicieron de Backrooms un fenómeno entre los fanáticos del género. Las nuevas secuencias enriquecen el recorrido por los espacios infinitos y opresivos que dieron origen a la leyenda, amplificando la atmósfera de inquietud constante y ofreciendo una experiencia aún más envolvente para quienes ya conocen la película y para quienes se animen a descubrirla por primera vez.

Dirigida por Kane Parsons, el cineasta más joven en la historia del estudio, la película (basada en una leyenda surgida en foros de internet) ha batido múltiples récords alrededor del mundo desde su estreno.

Protagonizada por Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett y Lukita Maxwell, la producción superó a Marty Supreme (2025) y registró el mayor estreno en la historia de A24. Además, se convirtió en el mayor debut de una película de terror original en la historia del cine y consolidó a Kane Parsons, con apenas 20 años, como el cineasta más joven en estrenar una película en el primer puesto de la taquilla mundial.

De qué trata la película "Backrooms: Sin salida"

Ambientada en 1990, Backrooms: Sin salida sigue la historia de Clark (Chiwetel Ejiofor), un vendedor de muebles que descubre un extraño portal en el sótano de su tienda, iluminado por una inquietante luz amarillenta y repleto de objetos familiares. El portal conduce a un laberinto infinito de oficinas vacías. Intrigado —y visiblemente afectado—, Clark convoca a la empleada Kat (Lukita Maxwell) y a su novio Bobby (Finn Bennett) para ayudarlo a explorar ese extraño lugar, donde inquietantes sonidos sugieren que algo se oculta entre las sombras. Cuando Clark desaparece, su terapeuta, la Dra. Mary Kline (Renate Reinsve), quien también enfrenta sus propios traumas, se adentra en los Backrooms para descubrir qué ocurrió e intentar encontrar una salida.

Ficha Técnica de "Backrooms: Sin salida"

  • Dirección: Kane Parsons
  • Guion: Will Soodik
  • Basado en la serie de: Kane Parsons
  • Producción: James Wan, Michael Clear, Roberto Patino, Shawn Levy, Dan Cohen, Dan Levine, Osgood Perkins, Chris Ferguson, Peter Chernin, Jenno Topping y Kori Adelson
  • Elenco: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett y Lukita Maxwell
  • Dirección de Fotografía: Jeremy Cox
  • Dirección de Arte: Danny Vermette Montaje: Greg Ng, CCE
  • Vestuario: Mica Kayde
  • Música: Edo Van Breemen y Kane Parsons

Mirá el tráiler doblado de "Backrooms: sin salida"

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