La película "Backrooms" presenta su versión extendida y regresa en julio a los cines argentinos

De qué trata la película "Backrooms: Sin salida"

Ambientada en 1990, Backrooms: Sin salida sigue la historia de Clark (Chiwetel Ejiofor), un vendedor de muebles que descubre un extraño portal en el sótano de su tienda, iluminado por una inquietante luz amarillenta y repleto de objetos familiares. El portal conduce a un laberinto infinito de oficinas vacías. Intrigado —y visiblemente afectado—, Clark convoca a la empleada Kat (Lukita Maxwell) y a su novio Bobby (Finn Bennett) para ayudarlo a explorar ese extraño lugar, donde inquietantes sonidos sugieren que algo se oculta entre las sombras. Cuando Clark desaparece, su terapeuta, la Dra. Mary Kline (Renate Reinsve), quien también enfrenta sus propios traumas, se adentra en los Backrooms para descubrir qué ocurrió e intentar encontrar una salida.

Ficha Técnica de "Backrooms: Sin salida"

Dirección: Kane Parsons

Guion: Will Soodik

Basado en la serie de: Kane Parsons

Producción: James Wan, Michael Clear, Roberto Patino, Shawn Levy, Dan Cohen, Dan Levine, Osgood Perkins, Chris Ferguson, Peter Chernin, Jenno Topping y Kori Adelson

Elenco: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett y Lukita Maxwell

Dirección de Fotografía: Jeremy Cox

Dirección de Arte: Danny Vermette Montaje: Greg Ng, CCE

Vestuario: Mica Kayde

Música: Edo Van Breemen y Kane Parsons

Mirá el tráiler doblado de "Backrooms: sin salida"