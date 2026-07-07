Tarjeta Alimentar en julio de 2026: cuánto se cobra y quiénes reciben el beneficio

En julio podrán cobrarla:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive .

con hijos de hasta . Personas embarazadas a partir del tercer mes que perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social .

. Titulares de la AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Beneficiarias de la Pensión No Contributiva para Madres de siete hijos.

El beneficio se acredita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la prestación principal, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional.

¿Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en julio?

Los valores de la Prestación Alimentar permanecen sin cambios durante julio de 2026.

Los montos vigentes son:

Familias con un hijo: $52.250 .

. Familias con dos hijos: $81.936 .

. Familias con tres hijos o más: $108.062.

El dinero se deposita junto con la prestación de ANSES correspondiente y puede utilizarse para la compra de alimentos en los comercios habilitados.

ANSES paga AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados

¿Cuánto cobra la AUH en julio con el aumento?

Aunque la Tarjeta Alimentar mantiene los mismos valores, las asignaciones sí recibieron un incremento del 2,15% durante julio.

Los nuevos montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $148.049 brutos.

brutos. AUH por Hijo con Discapacidad: $482.062 .

. Asignación por Embarazo: $148.049.

Como sucede todos los meses, ANSES deposita el 80% del monto de la AUH y retiene el 20% restante, que se paga cuando el titular presenta la Libreta AUH con los controles de salud y escolaridad correspondientes.

En tanto, las beneficiarias de la Pensión No Contributiva para Madres de siete hijos perciben en julio un ingreso total de $481.989,33, integrado por un haber de $411.989,33 más el bono extraordinario de $70.000.

Calendario de pago de la Tarjeta Alimentar en julio de 2026

La Tarjeta Alimentar se deposita automáticamente junto con la prestación principal.

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.

8 de julio. DNI terminados en 2: 13 de julio.

13 de julio. DNI terminados en 3: 14 de julio.

14 de julio. DNI terminados en 4: 15 de julio.

15 de julio. DNI terminados en 5: 16 de julio.

16 de julio. DNI terminados en 6: 17 de julio.

17 de julio. DNI terminados en 7: 20 de julio.

20 de julio. DNI terminados en 8: 21 de julio.

21 de julio. DNI terminados en 9: 22 de julio.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 13 de julio.

13 de julio. DNI terminados en 1: 14 de julio.

14 de julio. DNI terminados en 2: 15 de julio.

15 de julio. DNI terminados en 3: 16 de julio.

16 de julio. DNI terminados en 4: 17 de julio.

17 de julio. DNI terminados en 5: 20 de julio.

20 de julio. DNI terminados en 6: 21 de julio.

21 de julio. DNI terminados en 7: 22 de julio.

22 de julio. DNI terminados en 8: 23 de julio.

23 de julio. DNI terminados en 9: 24 de julio.

Pensiones No Contributivas