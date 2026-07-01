La película "Minions & Monstruos" llega a los cines y es el estreno más esperado del año

Minions & Monstruos es dirigida por Pierre Coffin, nominado al Premio de la Academia® y director de las tres primeras películas de Mi Villano Favorito, y la primera película de los Minions. Coffin también ha dado voz a los Minions desde su debut en 2010. La película es escrita por Brian Lynch (Minions, La vida secreta de tus mascotas) y Pierre Coffin, y es producida por Chris Meledandri, fundador y director ejecutivo de Illumination, nominado al Premio de la Academia®, y por Bill Ryan (productor ejecutivo de Super Mario Bros. La película). El productor ejecutivo es Brian Lynch.