En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
película
cine
ESTRENOS

La película "Minions & Monstruos" llega a los cines y es el estreno más esperado del año

Este miércoles 1 de julio llega a los cines "Minions & Monstruos", el gran estreno de la semana para ver en familia. Mirá el adelanto de la película.

Banner Seguinos en google DESK
La película Minions & Monstruos llega a los cines y es el estreno más esperado del año. (Foto: Gentileza Prensa)

La película "Minions & Monstruos" llega a los cines y es el estreno más esperado del año. (Foto: Gentileza Prensa)

Tras el éxito mundial en taquilla de la comedia más divertida de 2024, Mi Villano Favorito 4, Illumination expande su universo animado con un nuevo capítulo en la franquicia animada global más grande de la historia: Minions & Monstruos.

Leé también Estreno en cines: "Scary Movie" volvió con su nueva película y todos los fans la estaban esperando
Estreno en cines: Scary Movie volvió con su nueva película y todos los fans de la saga la estaban esperando. (Foto: Captura de pantalla)

Esta es la historia desenfrenada, ridícula y totalmente real de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, perdieron todo, desataron monstruos sobre el mundo y luego unieron fuerzas para intentar salvar al planeta del caos que ellos mismos crearon.

Minions & Monstruos es dirigida por Pierre Coffin, nominado al Premio de la Academia® y director de las tres primeras películas de Mi Villano Favorito, y la primera película de los Minions. Coffin también ha dado voz a los Minions desde su debut en 2010. La película es escrita por Brian Lynch (Minions, La vida secreta de tus mascotas) y Pierre Coffin, y es producida por Chris Meledandri, fundador y director ejecutivo de Illumination, nominado al Premio de la Academia®, y por Bill Ryan (productor ejecutivo de Super Mario Bros. La película). El productor ejecutivo es Brian Lynch.

Más de diez años después de su creación, los Minions se han convertido en los personajes animados más icónicos de su generación. Reconocidos y queridos a nivel mundial por fanáticos de todas las edades, han impulsado a Mi Villano Favorito y Minions de Illumination a una taquilla global de más de 5.6 mil millones de dólares.

El elenco de doblaje de "Minions & Monstruos"

  • Andy Muschietti - Max el director
  • Alberto Lati - Elwood
  • Abel Sáenz "Abelito" - Goomi
  • Carlos Ballarta - Dort
  • Ileana Rodríguez "La Reclu" - Olivia la guía turística
  • Pierre Coffin - Minions

Tráiler final de la película "Minions & Monstruos"

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
película cine
Notas relacionadas
Fenómeno mundial y líder en Argentina: la película "Backrooms: sin salida" domina los cines desde su estreno
Estreno en cines: Jacob Elordi brilla en "La guerra de los últimos", la nueva película de Ridley Scott
Prime Video estrena el thriller "La Boca del Diablo" y es la nueva película que todos están esperando

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar