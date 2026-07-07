La Negra Vernaci se refirió al silencio de Marley y lanzó una firme defensa a Flor Peña: "No todo..."

A su vez, la locutora apuntó contra quienes utilizan este tipo de situaciones para atacar públicamente a determinadas figuras. "Lo que pasa es que en el caso de Flor hay siempre un ejército de trolls que lo único que busca es hacer daño y cancelar al otro, esperándola con cuchillo y tenedor", manifestó.

De todos modos, Elizabeth Vernaci dejó en claro que no estaba justificando lo ocurrido y remarcó que la propia actriz reconoció su equivocación. "Eso no significa que haya estado bien. Estuvo como el orto y ella lo sabe. Salió a pedir disculpas y hasta la familia de Messi la perdonó, la bancó. Me parece que es un tema del que ya no tendríamos que hablar", afirmó.

Además, la conductora reflexionó sobre la exposición que tienen los personajes públicos y cuestionó que un error pueda transformarse en una condena definitiva. "El grave problema de hoy es creer que una equivocación equivale a no tener más posibilidad de trabajar. Esa es una hijaputez absoluta, porque aprender es nuestra meta. El aprendizaje es lo más importante de esta profesión, de cualquier profesión", señaló.

La opinión de Elizabeth Vernaci sobre la postura de Marley para con Florencia Peña tras el escándalo en Luzu TV

Por otro lado, durante la entrevista también fue consultada por la falta de una manifestación pública de Marley en apoyo a Florencia Peña, teniendo en cuenta la relación de amistad que los une y las ocasiones en las que ella salió a defenderlo.

Ante esa pregunta, Vernaci eligió no sumar tensión al conflicto y sostuvo que ciertas cuestiones deberían resolverse puertas adentro. "¿Qué? ¿Todo el mundo tiene que expresarse? Yo creo que son cosas que se tienen que hablar en privado, no públicamente. Son cosas que se arreglarán entre ellos", explicó.

Finalmente, la conductora insistió en que no todas las situaciones personales necesitan una respuesta frente a las cámaras o en redes sociales. "Me parece también un despropósito que todo tenga que pasar por lo mediático. Hay cosas que no pasan por lo mediático, más cuando son tan internas y de amistades profundas de tantos años", concluyó.