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La desubicada burla de TV Globo de Brasil sobre Messi tras errar el penal ante Egipto

Desde las redes de la cadena brasileña compartieron un posteo cuestionando el desempeño de Lionel Messi en el Mundial 2026.

7 jul 2026, 15:56
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La desubicada burla de TV Globo de Brasil sobre Messi tras errar el penal ante Egipto

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En medio del partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, la cuenta oficial de TV Globo sorprendió con un provocador posteo dedicado a Lionel Messi. El canal brasileño publicó una imagen del capitán argentino con una enorme cruz roja sobre su figura y el mensaje: "Messi yendo a patear desde el punto del penal", acompañado por una cruz roja como símbolo de desaprobación.

Además, la publicación remató con otra chicana en portugués: "Shiiiiiiiiii... 2 penales cobrados y 2 penales errados en la Copa", seguida de un emoji de una cara haciendo un gesto de silencio. Con ese mensaje, el medio hizo referencia a los dos penales que el rosarino falló en lo que va del Mundial 2026, en un posteo que rápidamente generó repercusión entre los usuarios de las redes sociales.

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Pese a las burlas que surgieron durante el encuentro, la Selección Argentina terminó imponiéndose por 3-2 ante Egipto y aseguró su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni mostró carácter para quedarse con una victoria trabajada en un partido de trámite cambiante y con varias emociones.

Los goles del conjunto albiceleste fueron convertidos por Cuti Romero, Messi y Enzo Fernández mientras que Egipto logró descontar en dos oportunidades y mantuvo la incertidumbre hasta el final. Con este resultado, Argentina se metió entre los ocho mejores del certamen y ahora espera por el ganador del cruce entre Suiza y Colombia para conocer a su próximo rival.

Cuándo y a qué hora será el próximo partido de Argentina en el Mundial 2026

Tras dejar atrás a Egipto en los octavos de final con un partido cardíaco, la Selección ya tiene confirmado su próximo desafío: Argentina volverá a jugar el sábado 11 de julio, desde las 22 (hora de Argentina), por los cuartos de final del Mundial 2026, en el estadio de Kansas City. Ese encuentro marcará un nuevo paso de la Albiceleste en su defensa del título logrado en Qatar 2022.

El rival todavía no está confirmado, ya que el equipo de Lionel Scaloni enfrentará al ganador del cruce entre Suiza y Colombia para pelear un lugar entre los cuatro mejores del torneo. De ahí en más, el camino ya está trazado: si Argentina avanza, jugaría la semifinal el miércoles 15 de julio en Atlanta y, en caso de llegar a la final, sería el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

     

 

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