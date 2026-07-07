La desubicada burla de TV Globo de Brasil sobre Messi tras errar el penal ante Egipto

Cuándo y a qué hora será el próximo partido de Argentina en el Mundial 2026

Tras dejar atrás a Egipto en los octavos de final con un partido cardíaco, la Selección ya tiene confirmado su próximo desafío: Argentina volverá a jugar el sábado 11 de julio, desde las 22 (hora de Argentina), por los cuartos de final del Mundial 2026, en el estadio de Kansas City. Ese encuentro marcará un nuevo paso de la Albiceleste en su defensa del título logrado en Qatar 2022.

El rival todavía no está confirmado, ya que el equipo de Lionel Scaloni enfrentará al ganador del cruce entre Suiza y Colombia para pelear un lugar entre los cuatro mejores del torneo. De ahí en más, el camino ya está trazado: si Argentina avanza, jugaría la semifinal el miércoles 15 de julio en Atlanta y, en caso de llegar a la final, sería el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.