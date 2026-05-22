Se estrena en cines "Backrooms: sin salida", una de las películas más esperadas del año

De qué trata "Backrooms: sin salida", la película más esperada del 2026

Ambientada en 1990, la película sigue a Clark (Ejiofor), un vendedor de muebles que descubre en el sótano de su tienda un portal hacia un inquietante laberinto de espacios interminables, similares a oficinas vacías. Fascinado y perturbado, convence a su empleada Kat (Lukita Maxwell) y al novio de ella, Bobby (Finn Bennett), de ayudarlo a mapear esa extensión imposible de salas y corredores de arquitectura surrealista, donde extraños ruidos sugieren que algo de otro mundo podría estar acechando.

Cuando Clark desaparece, su terapeuta, la Dra. Mary Kline (Reinsve), termina adentrándose ella misma en los Backrooms en busca de respuestas y una salida.

Con guion de Will Soodik (Westworld), Backrooms: sin salida está basada en la webserie creada por el propio director Kane Parsons y lleva a la pantalla una de las creepypastas más conocidas de internet: una leyenda de horror digital que cobró vida en foros y se expandió hasta construir su propio universo y lenguaje.

Backrooms 3 Foto: Gentileza Prensa.

El elenco principal de "Backrooms: sin salida"

El elenco incluye a Chiwetel Ejiofor (12 Years a Slave) y Renate Reinsve (Sentimental Value), ambos nominados al Premio Oscar®.

Completan el elenco Mark Duplass, Finn Bennett y Lukita Maxwell, mientras que James Wan, Michael Clear, Roberto Patino, Shawn Levy, Dan Cohen, Dan Levine, Osgood Perkins, Chris Ferguson, Peter Chernin, Jenno Topping y Kori Adelson están a cargo de la producción. La dirección de fotografía es de Jeremy Cox.

Ficha técnica de "Backrooms: sin salida"

Dirección: Kane Parsons

Kane Parsons Guion: Will Soodik Basado en la serie de Kane Parsons

Will Soodik Basado en la serie de Kane Parsons Producción: James Wan, Michael Clear, Roberto Patino, Shawn Levy, Dan Cohen, Dan Levine, Osgood Perkins, Chris Ferguson, Peter Chernin, Jenno Topping, Kori Adelson

James Wan, Michael Clear, Roberto Patino, Shawn Levy, Dan Cohen, Dan Levine, Osgood Perkins, Chris Ferguson, Peter Chernin, Jenno Topping, Kori Adelson Elenco: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell

Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell Dirección de fotografía: Jeremy Cox Dirección de arte: Danny Vermette

Jeremy Cox Dirección de arte: Danny Vermette Montaje: Greg Ng, CCE

Greg Ng, CCE Vestuario: Mica Kayde

Mica Kayde Música: Edo Van Breemen y Kane Parsons

Edo Van Breemen y Kane Parsons Duración: 111 minutos

Backrooms 4 Foto: Gentileza Prensa.

El regreso del terror que tanto buscan los fans

Uno de los aspectos que más entusiasma a los seguidores del género es la apuesta por un terror psicológico y atmosférico, lejos de los clásicos sustos fáciles.

Las primeras imágenes promocionales dejaron ver espacios vacíos iluminados por luces fluorescentes, paredes amarillas desgastadas y corredores infinitos que generan una sensación constante de desorientación.

Ese estilo visual fue precisamente el que convirtió a los Backrooms en un fenómeno viral. La idea de quedar atrapado en un lugar infinito, silencioso y aparentemente abandonado despertó el interés de millones de personas en todo el mundo.

Backrooms 5 Foto: Gentileza Prensa.

Cuándo se estrena "Backrooms: sin salida" en Argentina

La película tendrá funciones de preestreno el 27 de mayo en algunas salas argentinas. El estreno oficial llegará el 28 de mayo en cines de todo el país con distribución de Imagem Films.

La preventa ya se encuentra habilitada y se espera una fuerte convocatoria durante sus primeros días en cartelera, especialmente entre los fanáticos del horror psicológico y las historias nacidas en internet.

Mirá el tráiler doblado de "Backrooms: sin salida"