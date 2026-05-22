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Se estrena en cines "Backrooms: sin salida", una de las películas más esperadas del año

"Backrooms: sin salida", la nueva película de A24 dirigida por Kane Parsons, se estrena el 28 de mayo en cines. Cómo podés asegurar tu entrada.

Javier Laslavsky
por Javier Laslavsky |
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Se estrena en cines Backrooms: sin salida

Se estrena en cines "Backrooms: sin salida", una de las películas más esperadas del año. (Foto: Gentileza Prensa)

La expectativa alrededor de "Backrooms: sin salida" no dejó de crecer durante los últimos meses. La nueva producción de A24, dirigida por Kane Parsons, finalmente confirmó el inicio de su preventa y los seguidores del horror psicológico ya comenzaron a asegurar sus entradas para una de las películas más esperadas de 2026.

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El film llegará oficialmente a los cines el próximo 28 de mayo con distribución de Imagem Films, aunque en Argentina habrá funciones de preestreno desde el 27 de mayo en algunas salas seleccionadas. La noticia rápidamente encendió las redes sociales, especialmente entre quienes siguen desde hace años el fenómeno viral de los Backrooms, una de las creepypastas más famosas de internet.

La película representa además un paso enorme para Kane Parsons, creador original de la webserie que inspiró esta adaptación cinematográfica. Lo que comenzó como un fenómeno digital terminó convirtiéndose en una superproducción respaldada por algunas de las figuras más importantes de Hollywood.

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Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

De qué trata "Backrooms: sin salida", la película más esperada del 2026

Ambientada en 1990, la película sigue a Clark (Ejiofor), un vendedor de muebles que descubre en el sótano de su tienda un portal hacia un inquietante laberinto de espacios interminables, similares a oficinas vacías. Fascinado y perturbado, convence a su empleada Kat (Lukita Maxwell) y al novio de ella, Bobby (Finn Bennett), de ayudarlo a mapear esa extensión imposible de salas y corredores de arquitectura surrealista, donde extraños ruidos sugieren que algo de otro mundo podría estar acechando.

Cuando Clark desaparece, su terapeuta, la Dra. Mary Kline (Reinsve), termina adentrándose ella misma en los Backrooms en busca de respuestas y una salida.

Con guion de Will Soodik (Westworld), Backrooms: sin salida está basada en la webserie creada por el propio director Kane Parsons y lleva a la pantalla una de las creepypastas más conocidas de internet: una leyenda de horror digital que cobró vida en foros y se expandió hasta construir su propio universo y lenguaje.

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Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

El elenco principal de "Backrooms: sin salida"

El elenco incluye a Chiwetel Ejiofor (12 Years a Slave) y Renate Reinsve (Sentimental Value), ambos nominados al Premio Oscar®.

Completan el elenco Mark Duplass, Finn Bennett y Lukita Maxwell, mientras que James Wan, Michael Clear, Roberto Patino, Shawn Levy, Dan Cohen, Dan Levine, Osgood Perkins, Chris Ferguson, Peter Chernin, Jenno Topping y Kori Adelson están a cargo de la producción. La dirección de fotografía es de Jeremy Cox.

Ficha técnica de "Backrooms: sin salida"

  • Dirección: Kane Parsons
  • Guion: Will Soodik Basado en la serie de Kane Parsons
  • Producción: James Wan, Michael Clear, Roberto Patino, Shawn Levy, Dan Cohen, Dan Levine, Osgood Perkins, Chris Ferguson, Peter Chernin, Jenno Topping, Kori Adelson
  • Elenco: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell
  • Dirección de fotografía: Jeremy Cox Dirección de arte: Danny Vermette
  • Montaje: Greg Ng, CCE
  • Vestuario: Mica Kayde
  • Música: Edo Van Breemen y Kane Parsons
  • Duración: 111 minutos
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Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

El regreso del terror que tanto buscan los fans

Uno de los aspectos que más entusiasma a los seguidores del género es la apuesta por un terror psicológico y atmosférico, lejos de los clásicos sustos fáciles.

Las primeras imágenes promocionales dejaron ver espacios vacíos iluminados por luces fluorescentes, paredes amarillas desgastadas y corredores infinitos que generan una sensación constante de desorientación.

Ese estilo visual fue precisamente el que convirtió a los Backrooms en un fenómeno viral. La idea de quedar atrapado en un lugar infinito, silencioso y aparentemente abandonado despertó el interés de millones de personas en todo el mundo.

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Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

Cuándo se estrena "Backrooms: sin salida" en Argentina

La película tendrá funciones de preestreno el 27 de mayo en algunas salas argentinas. El estreno oficial llegará el 28 de mayo en cines de todo el país con distribución de Imagem Films.

La preventa ya se encuentra habilitada y se espera una fuerte convocatoria durante sus primeros días en cartelera, especialmente entre los fanáticos del horror psicológico y las historias nacidas en internet.

Mirá el tráiler doblado de "Backrooms: sin salida"

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