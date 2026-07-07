Milagrosa remontada: los goles de la Selección Argentina ante Egipto para meterse en cuartos del Mundial

La jugada que terminó de sentenciar la clasificación argentina se concretó en el tiempo de descuento, mediante una réplica precisa y fulminante que tomó totalmente desprotegida a la última línea del rival.

A los 47, en una contra impresionante, Lautaro Martínez metió un centro tremendo para Enzo Fernández, que se elevó más que todos y metió un cabezazo imposible de atajar. Con ese frentazo certero del mediocampista de la Selección, la historia cambió de manos de forma definitiva antes del pitazo final del árbitro. De esta manera, Argentina sufrió pero lo dio vuelta y jugará los cuartos de final contra el ganador de Colombia - Suiza, manteniendo intacto el sueño de defender el título y seguir avanzando a paso firme en la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo.