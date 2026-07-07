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Milagrosa remontada: los goles de la Selección Argentina ante Egipto para meterse en cuartos del Mundial

La Selección Argentina revirtió una historia que parecía sentenciada en Atlanta con una ráfaga agónica. Los detalles de los tantos para el pase a cuartos de final.

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Foto: Reuters

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El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta fue testigo de una de las jornadas más emotivas e inolvidables de la historia reciente de la Copa del Mundo. Cuando todo parecía perdido, la Selección Argentina logró marcar en una ráfaga y consiguió dar vuelta el encuentro ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. La Albiceleste concretó una épica remontada para meterse en cuartos de final, revirtiendo un panorama que se presentaba sumamente adverso y desatando la locura de los miles de fanáticos presentes en las tribunas.

Leé también El reconocimiento de Lionel Scaloni a los jugadores de la Selección argentina: "Pocas veces vi un equipo con este carácter"
Lionel Scaloni le puso título a la remontada contra Egipto. (Foto: selección argentina).

La reacción del conjunto dirigido por Lionel Scaloni comenzó a gestarse en el epílogo del tiempo regular, cuando los caminos de la creación futbolística se encontraban completamente cerrados ante el cerrojo táctico del combinado africano. Con una desventaja de dos goles y a falta de once minutos para alcanzar el tiempo cumplido, el Cuti dijo presente en el área rival y con un fuerte testazo logró el descuento que dejó a la Albiceleste a tiro en el encuentro, devolviéndole de inmediato la ilusión a todo el plantel nacional.

El impacto anímico del primer tanto modificó por completo el desarrollo del juego y empujó a los Faraones contra su propio arco. Solo tres minutos más tarde fue Messi quien logró el agónico empate, una volea imposible de contener para Mostafa Shobeir y que despertó la euforia de todos los argentinos presentes en Atlanta, al conseguir la igualdad en un encuentro que parecía perdido solo cinco minutos atrás, revalidando una vez más el peso de la jerarquía del capitán de la Selección en los momentos más calientes del certamen ecuménico.

La jugada que terminó de sentenciar la clasificación argentina se concretó en el tiempo de descuento, mediante una réplica precisa y fulminante que tomó totalmente desprotegida a la última línea del rival.

A los 47, en una contra impresionante, Lautaro Martínez metió un centro tremendo para Enzo Fernández, que se elevó más que todos y metió un cabezazo imposible de atajar. Con ese frentazo certero del mediocampista de la Selección, la historia cambió de manos de forma definitiva antes del pitazo final del árbitro. De esta manera, Argentina sufrió pero lo dio vuelta y jugará los cuartos de final contra el ganador de Colombia - Suiza, manteniendo intacto el sueño de defender el título y seguir avanzando a paso firme en la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo.

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