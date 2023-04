La provocadora reacción de María Becerra tras la separación de la China Suárez y Rusherking

Casi como si se tratara de una "maldición", parecería que cada vez que Rusherking lanza una canción con sus parejas el romance se termina. Así al menos sucedió con Becerra, cuando lanzaron Antes de ti, en 2021.

La reacción de Becerra ante la ruptura fue un poco picante. El posteo es una selfie con un beso, que dio a entender que disfrutaba un poco de esta separación, ya que Rusher comenzó este romance pocos meses después de cortar con ella.

image.png

La terrible pelea que derivó en la separación de la China Suárez y Rusherking: "Si vos seguís..."

Hace unos días en el ciclo Intrusos, América Tv, revelaron los mensajes comprometedores que la China Suárez habría encontrado en el teléfono celular de Rusherking.

Lo cierto es que el martes Guido Zaffora reveló cómo fue discusión clave que derivó en la separación de la pareja, que se originó en el ensayo previo al Movistar Arena del artista, el pasado 24 de marzo.

“Ese día, la China tenía que cantar, tenían todo listo con una pasarela. Ella llegó al ensayo y en un momento hubo una situación que no gustó mucho con respecto al sonido, cosas técnicas que pasan”, comenzó el panelista.

Y luego amplió sobre el foco de conflicto entre los dos: “Después, la China se enoja y le empieza a recriminar a él los mensajes que le llegaban de diferentes chicas. Ella le empezó a hacer una escena de celos a él, y el ensayo se fue a un costado. Los presentes se pusieron nerviosos y empezaron a correr a la gente que estaba arriba del escenario”.

“Ahí, ella le dice ‘si vos seguís así, yo esta noche no canto’ y Rusherking se pone muy nervioso porque era su noche. Esto fue muy conflictivo para él, la trata de poco leal, de poco compañera y le dice ‘vos no me podés hacer esto, es una traición’”, remarcó el periodista.

Y cerró: “Ese fin de semana, él no le habló porque estaba muy enojado. Y a partir de ahí, se dio cuenta que no era la relación que quería porque sintió la falta de amor y compromiso por no apoyarlo y no ayudarlo”.