Los mensajes comprometedores que La China Suárez habría encontrado en el teléfono de Rusherking

Embed

Este lunes en Intrusos (América TV) dieron a conocer que La China Suárez habría encontrado mensajes comprometedores en el teléfono de Rusherking. "El conflicto entre ellos se dio en el Movistar Arena, donde él dio su show. Ella iba a tener una participación, pero no ocurrió", detalló Guido Záffora en el ciclo de Flor de la V.

"Ella va al ensayo, se enoja y se termina yendo antes del show. Le hizo una escena de celos. Le empieza a recriminar los mensajes que le llegaban de diferentes chicas", continuó el periodista.

Tras el cortocircuito, La China le dio una advertencia. "Ella le dice 'si vos seguís así, yo esta noche no canto'. Rusher se puso nervioso. Ella se fue y cumplió su promesa", concluyó Guido.

China Suárez

Rusherking cada vez más cerca de Julieta Poggio tras separarse de la China Suárez

A días de conocerse el fin de la historia de amor con La China Suárez, Rusherking comenzó a seguir a una ex Gran Hermano 2022, Julieta Poggio, e inmediatamente se encendieron las alarmas de un posible romance entre ambos.

Fue "Disney", como se la conocía en el reality de Telefe, quien confesó que el trapero se sumó a la lista de followers de su Instagram, y hasta le dedicó un piropo.

En una entrevista con Biri Biri (República Z), Juli fue entrevistada por Julieta Puente, Mica Lapegüe, Yeyo de Gregorio y la Tía Sebi, y durante la charla confesó que el trapero la seguía, súper elocuente.

“¿Saben quién me siguió? Rusher”, dijo con una sonrisa de oreja a oreja, y al instante le dijeron que se acababa de separar. "Sí, por eso se los cuento. No hubo mensajes, pero sí me parece lindo”, dijo Juli, con una mirada que lo decía todo.