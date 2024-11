La serie cancelada de Netflix que sigue inspirando a millones

Una historia de resiliencia y amor en tiempos difíciles

La trama de Anne with an E sigue la vida de Anne Shirley, una huérfana de 13 años con una imaginación desbordante que llega por error a la casa de los Cuthbert, una pareja de hermanos mayores que esperaban un niño para ayudar en su granja en el ficticio pueblo de Avonlea. Anne, interpretada con maestría por la actriz Amybeth McNulty, cautivó a la audiencia con su capacidad para enfrentar las dificultades con optimismo y su constante lucha por encajar en un mundo que la rechaza por su apariencia y pasado.

Con cada episodio, la serie aborda temas relevantes como el bullying, la discriminación de género, el racismo y la identidad personal. Este enfoque moderno en temas sociales hizo que la serie conectara profundamente con espectadores de todas las edades. A través de la historia de Anne, Netflix logró transmitir un mensaje de aceptación, diversidad y resilienci*.

La inesperada cancelación y la movilización de los fanáticos

En noviembre de 2019, Netflix anunció la cancelación de la serie, lo que generó una ola de indignación y tristeza entre los fans. Aunque ni Netflix ni la CBC, la cadena canadiense que produjo la serie, dieron explicaciones detalladas sobre esta decisión, los rumores apuntaron a desacuerdos entre ambas compañías. La noticia fue un golpe para quienes seguían la historia de Anne, y rápidamente se organizaron campañas en redes sociales para salvar la serie.

PORTADAS NOTAS-7 (5).png Los fanáticos realizaron una colecta para hacer el pedido de renovación en una de las pantallas del Time Square | Ilustración por @luztapiaart

La principal de estas iniciativas fue una petición en Change.org, que rápidamente acumuló millones de firmas, convirtiéndose en una de las peticiones más firmadas en la plataforma. Con el hashtag #RenewAnneWithAnE, los fans lograron posicionar su campaña en redes sociales, obteniendo el apoyo de famosos, críticos y de los mismos actores de la serie.

Un legado que sigue vivo

A pesar de la cancelación, Anne with an E sigue generando conversación y cuenta con una sólida base de fans que mantiene viva la historia. La serie aún está disponible en Netflix, permitiendo que nuevos espectadores descubran la historia de Anne Shirley. Además, la nostalgia y el deseo de una renovación continúan, impulsados por el cariño de la audiencia y el impacto cultural de la serie.

La directora de la serie, Moira Walley-Beckett, y la actriz Amybeth McNulty expresaron su gratitud por el apoyo de los fans y la esperanza de que la historia de Anne siga resonando en el tiempo. Aunque hasta la fecha no se anunció ninguna continuación, los millones de firmas recolectadas demuestran que, para los fanáticos, Anne with an E nunca terminó realmente.

¿Regresará Anne with an E a Netflix?

La posibilidad de una continuación parece remota, ya que tanto Netflix como CBC confrimaron que no tienen planes de retomar la serie. Sin embargo, el furor por la historia de Anne podría abrir puertas en otras plataformas o incluso en el cine, ya que varias adaptaciones literarias exitosas resurgieron en los últimos años.

Mientras tanto, los seguidores de Anne with an E continúan esperando y manteniendo viva su esperanza. La historia de Anne Shirley es un recordatorio de que, al igual que su protagonista, los sueños y la persistencia pueden llevar lejos. Aunque no haya un futuro confirmado para la serie, el legado de Anne with an E persiste y sigue inspirando a todos aquellos que alguna vez se sintieron como Anne: diferentes, pero decididos a encontrar su lugar en el mundo.