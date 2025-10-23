En vivo Radio La Red
La serie más exitosa de Netflix sorprende con su temporada 5 y es la comedia romántica del año

Esta serie romántica de Netflix deslumbra con el estreno de su quinta temporada para llevar a Lily Collins a Roma en una historia de amor, moda y reinvención.

Redacción A24 |
La serie más exitosa de Netflix sorprende con su temporada 5 y es la comedia romántica del año. (Foto: Archivo)

Emily in Paris: Temporada 5 ya tiene tráiler oficial, y con él llega una revelación que cambiará por completo el rumbo de la serie: Emily Cooper se muda a Roma. Netflix presentó el primer adelanto de la esperada comedia romántica protagonizada por Lily Collins, mostrando una nueva etapa en la vida de la joven ejecutiva estadounidense que ha conquistado a millones de espectadores desde su debut en 2020.

Esta quinta entrega promete una historia más madura, con escenarios que transitan entre la elegancia parisina y el encanto histórico de Roma, en una mezcla que combina moda, romance y desafíos profesionales. La fecha de estreno ya está confirmada: 18 de diciembre de 2025, y los fanáticos no pueden esperar para descubrir qué le depara el destino a Emily en su más grande aventura europea.

Cómo será Emily in Paris: Temporada 5 en Netflix

Desde su estreno, Emily in Paris se consolidó como una de las producciones más vistas de Netflix, destacando por su colorida fotografía, su estética de moda y su retrato del choque cultural entre Francia y Estados Unidos. Sin embargo, la temporada 5 propone algo diferente: Emily dejará atrás la comodidad de París para adentrarse en la energía vibrante de Roma.

El tráiler muestra a la protagonista paseando por la Fontana di Trevi, el Coliseo y las calles del Trastevere, mientras intenta equilibrar su vida personal y profesional. Su traslado a Italia responde a un nuevo proyecto laboral que pondrá a prueba su creatividad y su capacidad de adaptación.

El elenco y los nuevos personajes de la serie

En esta temporada, Emily Cooper enfrentará el desafío más grande de su carrera mientras intenta reconstruir su vida amorosa. La serie introduce a un nuevo personaje: Marcello, interpretado por el actor italiano Eugenio Franceschini, quien se perfila como el nuevo interés romántico de la protagonista.

Marcello es descrito como un empresario apasionado y carismático, un hombre que no teme romper las reglas y que pondrá a prueba las convicciones sentimentales de Emily. El tráiler deja entrever que entre ambos surgirá una conexión intensa, marcada por la atracción y los dilemas emocionales.

Los fans ya especulan sobre cómo este nuevo vínculo afectará la relación de Emily con Gabriel (Lucas Bravo) y Alfie (Lucien Laviscount), dos amores que marcaron su vida en París. Lily Collins adelantó que esta entrega mostrará una Emily más madura, capaz de asumir las consecuencias de sus decisiones sin perder su característico optimismo.

Emily in Paris: éxito global y fenómeno cultural

Con más de 400 millones de horas vistas en todo el mundo, Emily in Paris se mantiene como una de las producciones más exitosas y comentadas de Netflix. Su combinación de humor, drama y estética vibrante ha logrado cautivar a audiencias de diferentes edades y culturas.

El fenómeno no solo ha impulsado la carrera de Lily Collins, sino que también ha transformado a París en un icono turístico televisivo. La incorporación de Roma promete extender ese efecto, mostrando nuevos escenarios que celebran el arte y la pasión italiana.

Además, la serie ha sido elogiada por su capacidad para mezclar comedia romántica y crítica social, abordando temas como la identidad cultural, las relaciones modernas y la presión del éxito. Con la temporada 5, los creadores buscan mantener la esencia original, pero con una narrativa más introspectiva y emocional.

Lo que promete la nueva etapa de Emily in Paris

En resumen, Emily in Paris: Temporada 5 no solo representa un cambio de escenario, sino una renovación total del personaje y su historia. Roma será el telón de fondo donde Emily deberá decidir quién quiere ser y qué está dispuesta a sacrificar para lograrlo.

Entre el glamour de la moda, los paisajes italianos y los dilemas del corazón, la serie promete una mezcla perfecta de humor, drama y emociones sinceras. Una historia que habla de lo que significa reinventarse sin perder la alegría de vivir.

Tráiler de Emily in Paris: Temporada 5 en Netflix

Por Redacción A24
