El Chino Darín arrasa en Netflix con la película española del momento a nivel mundial

Su hija ya no existe, su esposo no es quien era y todo lo que conocía ha desaparecido. El relato se mueve entre el suspenso y la emoción, explorando cómo una sola decisión puede cambiar el rumbo de varias vidas.

El personaje del Chino Darín, junto con los de Álvaro Morte y Javier Gutiérrez, refuerza esa sensación de inestabilidad temporal y emocional que recorre toda la película.

Chino Darín, el talento argentino que conquista España

El rol del Chino Darín en Durante la tormenta no pasa desapercibido. Su interpretación muestra una madurez actoral que lo posiciona como uno de los artistas latinoamericanos más destacados de su generación.

Darín ya había demostrado su talento en producciones como La odisea de los giles y El ángel, pero en esta cinta española da un paso más allá. Su química con Adriana Ugarte y su naturalidad frente a la cámara le aportan verosimilitud a una historia marcada por lo fantástico.

Y la presencia en Netflix lo expone a una audiencia global, consolidando su proyección internacional y confirmando que su carrera no conoce fronteras.

El éxito de "Durante la tormenta" en Netflix

La repercusión de Durante la tormenta no se limitó a España. Desde su estreno en Netflix, la película escaló posiciones en los rankings de varios países de habla hispana y alcanzó a espectadores de Europa y América Latina.

El boca a boca digital y las recomendaciones automáticas de la plataforma impulsaron su popularidad. Muchos usuarios coincidieron en destacar su guion inteligente y el equilibrio entre el drama emocional y el suspenso científico.

A diferencia de otros estrenos, su éxito fue progresivo, alimentado por reseñas positivas y el interés que genera su reparto. El regreso de Álvaro Morte (recordado por su papel como El Profesor en La casa de papel) también atrajo la atención del público internacional.

El elenco de la película "Durante la tormenta"

Por qué ver "Durante la tormenta" en Netflix

Entre tantos estrenos que llegan y se van del catálogo, Durante la tormenta ha logrado lo que pocas películas consiguen: mantenerse vigente con el paso del tiempo. Su mezcla de emoción, ciencia ficción y drama humano la posiciona como una de las producciones más recomendables del cine español reciente.

El trabajo del Chino Darín, en especial, refuerza la presencia del talento argentino en las grandes plataformas, abriendo nuevas puertas a la colaboración entre España y América Latina.

El público de Netflix encontró en esta historia una razón más para seguir apostando por el cine iberoamericano, y el fenómeno no muestra signos de agotarse.

