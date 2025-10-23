En vivo Radio La Red
Chino Darín
Netflix
CINE ESPAÑOL

El Chino Darín arrasa en Netflix con la película española del momento a nivel mundial

La película que une a Netflix y el Chino Darín se convirtió en un inesperado éxito global, mezclando intriga, destino y un giro temporal único.

El Chino Darín arrasa en Netflix con la película española del momento a nivel mundial. (Foto: Archivo)

En el catálogo de Netflix, una película española conquistó al público de todo el mundo. Se trata de "Durante la tormenta", un thriller intrigante dirigido por Oriol Paulo y protagonizado por Adriana Ugarte, Chino Darín y Javier Gutiérrez. La historia combina ciencia ficción, drama y misterio en una trama que ha sorprendido incluso a los seguidores más exigentes de la plataforma.

El éxito de esta película no solo se debe a su argumento envolvente, sino también al impecable desempeño del actor argentino Chino Darín, quien logra darle profundidad a su personaje y consolidarse como una figura clave dentro del cine europeo contemporáneo.

Más allá de su estructura de thriller, Durante la tormenta es una historia sobre la pérdida, el amor y la posibilidad de redención. El guion plantea una pregunta universal: ¿qué estaríamos dispuestos a cambiar de nuestro pasado si pudiéramos hacerlo?

Durante la tormenta Netflix 1

De qué trata "Durante la tormenta" en Netflix

La trama de Durante la tormenta se apoya en un concepto fascinante: una falla espaciotemporal le permite a Vera salvar a un niño 25 años en el pasado, pero, como resultado, pierde a su propia hija. Ahora, luchará por recuperarla.

Su hija ya no existe, su esposo no es quien era y todo lo que conocía ha desaparecido. El relato se mueve entre el suspenso y la emoción, explorando cómo una sola decisión puede cambiar el rumbo de varias vidas.

El personaje del Chino Darín, junto con los de Álvaro Morte y Javier Gutiérrez, refuerza esa sensación de inestabilidad temporal y emocional que recorre toda la película.

Durante la tormenta Netflix 2

Chino Darín, el talento argentino que conquista España

El rol del Chino Darín en Durante la tormenta no pasa desapercibido. Su interpretación muestra una madurez actoral que lo posiciona como uno de los artistas latinoamericanos más destacados de su generación.

Darín ya había demostrado su talento en producciones como La odisea de los giles y El ángel, pero en esta cinta española da un paso más allá. Su química con Adriana Ugarte y su naturalidad frente a la cámara le aportan verosimilitud a una historia marcada por lo fantástico.

Y la presencia en Netflix lo expone a una audiencia global, consolidando su proyección internacional y confirmando que su carrera no conoce fronteras.

Durante la tormenta Netflix 2.jpg

El éxito de "Durante la tormenta" en Netflix

La repercusión de Durante la tormenta no se limitó a España. Desde su estreno en Netflix, la película escaló posiciones en los rankings de varios países de habla hispana y alcanzó a espectadores de Europa y América Latina.

El boca a boca digital y las recomendaciones automáticas de la plataforma impulsaron su popularidad. Muchos usuarios coincidieron en destacar su guion inteligente y el equilibrio entre el drama emocional y el suspenso científico.

A diferencia de otros estrenos, su éxito fue progresivo, alimentado por reseñas positivas y el interés que genera su reparto. El regreso de Álvaro Morte (recordado por su papel como El Profesor en La casa de papel) también atrajo la atención del público internacional.

Durante la tormenta Netflix 3.jpg

El elenco de la película "Durante la tormenta"

  • Adriana Ugarte
  • Chino Darín
  • Javier Gutiérrez
  • Álvaro Morte
  • Nora Navas
  • Miquel Fernández
  • Clara Segura
  • Mima Riera
  • Aina Clotet
  • Albert Pérez

Por qué ver "Durante la tormenta" en Netflix

Entre tantos estrenos que llegan y se van del catálogo, Durante la tormenta ha logrado lo que pocas películas consiguen: mantenerse vigente con el paso del tiempo. Su mezcla de emoción, ciencia ficción y drama humano la posiciona como una de las producciones más recomendables del cine español reciente.

Durante la tormenta Netflix 1.jpg

El trabajo del Chino Darín, en especial, refuerza la presencia del talento argentino en las grandes plataformas, abriendo nuevas puertas a la colaboración entre España y América Latina.

El público de Netflix encontró en esta historia una razón más para seguir apostando por el cine iberoamericano, y el fenómeno no muestra signos de agotarse.

Tráiler de "Durante la tormenta" en Netflix

