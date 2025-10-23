Furor en Netflix por el estreno de la nueva temporada de su serie romántica más vista

Joanne y Noah intentan construir una vida juntos, integrar a sus familias y superar las diferencias culturales y religiosas que antes los separaban. Sin embargo, los resentimientos y las dudas comienzan a aflorar. ¿Fue correcta la decisión de Noah? ¿Podrá Joanne adaptarse a un entorno que no le pertenece del todo?

El eje central será precisamente la tensión entre identidad y amor, entre lo que cada uno está dispuesto a ceder y lo que no puede renunciar. Además, la serie introducirá un nuevo dilema: Joanne considera convertirse al judaísmo, un proceso que no solo la pondrá frente a sus propios límites, sino que también abrirá nuevos conflictos dentro de su entorno.

Nadie quiere esto Netflix 1.jpg

Kristen Bell y Adam Brody: más conexión que nunca

Kristen Bell y Adam Brody repiten como protagonistas, consolidando una química que ha sido uno de los pilares del éxito de la serie. En esta temporada, ambos actores muestran una evolución más profunda de sus personajes.

El público verá una relación más compleja y realista, donde las discusiones y los silencios pesan tanto como los momentos de ternura. En palabras de los productores, esta temporada busca mostrar que “enamorarse es fácil, pero mantenerse juntos requiere un tipo distinto de valentía”.

Nadie quiere esto 2: nuevos elenco y cameos inesperados

La gran novedad del elenco es la incorporación de Leighton Meester, esposa de Adam Brody en la vida real y recordada por su papel de Blair Waldorf en Gossip Girl. Meester interpretará a Abby, una vieja rival de Joanne que ahora es una exitosa influencer en Instagram.

Nadie quiere esto Netflix 3

Además de Meester, la temporada contará con la participación de Arian Moayed, conocido por su papel de Stewy en Succession, y Alex Karpovsky, recordado por su personaje de Ray en Girls.

Moayed interpretará al Dr. Andy, un terapeuta carismático y algo egocéntrico que podría convertirse en el nuevo interés amoroso de Morgan, la hermana de Joanne (Justine Lupe). Mientras tanto, Karpovsky dará vida a Big Noah, un rabino con demasiada autoconfianza que complicará aún más la vida del protagonista.

También habrá apariciones especiales de Seth Rogen y Kate Berlant, aunque los detalles sobre sus personajes se mantienen bajo secreto.

Nadie quiere esto 2 Netflix

Por qué ver la serie Nadie quiere esto 2 en Netflix

Con su mezcla de humor, ironía y ternura, Nadie quiere esto 2 se consolida como una de las series que mejor retratan las contradicciones del amor contemporáneo. Ya no se trata de si dos personas pueden enamorarse a pesar de sus diferencias, sino de cómo sobreviven cuando las diferencias se convierten en parte de su día a día.

El estreno de Nadie quiere esto 2 este jueves 23 de octubre promete ser uno de los eventos televisivos más esperados del mes. Netflix apuesta fuerte por esta historia que combina romance, conflicto y autenticidad, con una segunda temporada que promete más risas, lágrimas y reflexiones.

Tráiler de Nadie quiere esto: Temporada 2 en Netflix