La serie que tenés que ver en Netflix antes que la saquen del catálogo

Una serie que cambia la forma de contar la vida de Jesús

Los elegidos (The Chosen), creada por Dallas Jenkins, ofrece una mirada novedosa y emotiva sobre la vida de Jesús de Nazaret. La serie se enfoca en los personajes que lo rodearon, como Pedro, María Magdalena y Mateo, mostrando sus desafíos humanos y espirituales antes y después de conocerlo. Esta perspectiva íntima y humana ha logrado conectar con espectadores de diferentes creencias y culturas.

Más que un simple relato bíblico, la serie invita a reflexionar sobre los vínculos, las decisiones y las transformaciones personales. La fotografía de alta calidad, las actuaciones convincentes y un guion que combina emoción y profundidad hacen de Los elegidos una obra imperdible.

La partida de Netflix: ¿qué opciones tenés?

Si bien Los elegidos se despedirá de Netflix a fin de año, no significa que no puedas seguir disfrutándola. La serie está disponible de forma gratuita en su aplicación oficial, The Chosen App, tanto para dispositivos móviles como en Smart TVs. Esto la hace accesible para todos, independientemente de si tenés o no una suscripción a una plataforma de streaming.

Actualmente, las tres primeras temporadas están en Netflix, por lo que este es el momento ideal para descubrirlas o revivirlas antes de que se vayan. Si ya sos fanático, recordá que en abril de 2025 se estrenará la esperada quinta temporada, que podría debutar en cines, como ocurrió con la cuarta.

Por qué Los elegidos es diferente

A diferencia de otras series con temáticas religiosas, Los elegidos se destaca por su enfoque humano y realista. En lugar de centrarse únicamente en milagros y grandes eventos, ahonda en las luchas internas y las relaciones de los personajes. Esto permite que el público se identifique y se emocione con cada historia.

Además, su formato de producción ha sido revolucionario: financiada a través de crowdfunding, es una de las producciones más exitosas de este tipo. Esta conexión directa con los seguidores ha permitido mantener la esencia de la serie y su misión de transmitir un mensaje universal de esperanza y redención.

¿Qué esperar de la quinta temporada?

La cuarta temporada dejó interrogantes abiertas que tienen a los fanáticos esperando ansiosamente la continuación. Con la quinta temporada confirmada para abril de 2025, las expectativas son altas. Además, es muy probable que los primeros episodios se estrenen en cines, repitiendo la exitosa fórmula de la temporada anterior, que llevó a miles de personas a disfrutar de Los elegidos en pantalla grande.

Este formato no solo añade un nivel de espectacularidad, sino que también refuerza el sentido de comunidad entre los seguidores de la serie.

Última llamada para disfrutarla

Si todavía no te sumaste al fenómeno de Los elegidos, no te lo pierdas. Tenés hasta el 31 de diciembre para verla en Netflix, pero recordá que siempre podés recurrir a The Chosen App, donde está disponible de manera gratuita. Y para los fanáticos de la serie, este es el momento perfecto para repasar los episodios antes del esperado estreno de la quinta temporada.

Con una narrativa poderosa, personajes entrañables y la posibilidad de disfrutarla en el cine, Los elegidos sigue siendo una de las series más impactantes de los últimos años. ¿Qué estás esperando para descubrirla?