5 razones que te van a convencer de ver Daredevil: Born Again, ¡fecha de estreno y tráiler!

daredevil 3.jpg

1. El regreso de Charlie Cox como Daredevil

Los fanáticos del Hombre sin Miedo celebraron cuando Charlie Cox regresó como Matt Murdock en Spider-Man: No Way Home y She-Hulk. Ahora, vuelve con más protagonismo en Daredevil: Born Again, prometiendo una interpretación aún más profunda del personaje.