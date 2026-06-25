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⁠¿Hay clásico? Cuándo se podrían cruzar la Selección Argentina y Brasil en el Mundial 2026

La Albiceleste y la Canarinha cumplieron con los pronósticos y abrocharon el liderazgo de sus respectivas zonas en la primera fase. Por la disposición del cuadro de eliminación directa en Norteamérica, solo podrán verse las caras en una instancia decisiva.

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Fotos: Reuters 

Fotos: Reuters 

La Copa del Mundo ingresa en su etapa más vibrante y los fanáticos ya empiezan a proyectar los grandes duelos que podrían definir el campeonato. La Selección Argentina y Brasil se clasificaron en el primer lugar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, cumpliendo con creces su rol de candidatos. La Albiceleste lo consiguió de forma anticipada tras ganar sus primeros dos compromisos en el Grupo J, mientras que la Canarinha abrochó el liderazgo de la Zona C en la última jornada, abriendo el gran interrogante sobre un posible cruce en la etapa de eliminación directa.

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Para llegar a esa instancia, el camino de ambos seleccionados estuvo marcado por la solidez táctica. Argentina venció a Argelia por 3-0 y a Austria por 2-0, lo que le permitió asegurar el primer puesto de su grupo. Por su parte, los dirigidos por Carlo Ancelotti finalizaron con siete unidades en su zona, tras empatar 1-1 con Marruecos en el debut y superar por un idéntico 3-0 a Haití y a Escocia. Si bien sumaron los mismos puntos que el conjunto africano, la cantidad de goles convertidos les jugó a favor a los de Ancelotti, ya que cosecharon una diferencia de +6 contra el +3 de los marroquíes.

En qué instancia del Mundial 2026 se podrían enfrentar Argentina y Brasil

Por la forma en que quedó estructurado el cuadro de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, Argentina y Brasil podrían cruzarse en una hipotética semifinal del Mundial 2026.

Este cruce supremo solo será posible en caso de que ambas selecciones logren avanzar con éxito las primeras tres etapas de mano a mano, que serán los 16vos de final, los octavos de final y los cuartos de final. Al haber ganado ambos sus respectivos grupos, transitarán por la misma parte de la llave, impidiendo que el Superclásico de las Américas se produzca en una definición por el título.

Quiénes son los rivales de Argentina y Brasil en los 16vos de final

Con las posiciones definidas tras el cierre de la fase regular, los dos gigantes sudamericanos ya conocen el abanico de posibilidades para sus primeros partidos de eliminación directa:

  • El rival de Argentina: Su primer enfrentamiento en dieciseisavos será con el seleccionado que termine segundo en el Grupo H, un casillero que puede ser ocupado por cualquiera de los integrantes de esa zona.

  • El rival de Brasil: En la próxima instancia, la Verdeamarela se cruzará con el segundo del Grupo F, el cual saldrá de entre Países Bajos, Suecia o Japón, debido a que Túnez ya quedó oficialmente eliminado.

Cómo está el historial oficial entre la Selección Argentina y Brasil

El duelo histórico entre ambos seleccionados es uno de los más parejos y tradicionales de todo el planeta fútbol. A lo largo de la historia, registran un total de 106 partidos oficiales: Argentina ganó 41 veces (con 160 goles a favor), Brasil venció en 39 ocasiones (con 155 goles) e igualaron en 26 encuentros.

En el corto plazo, la balanza reciente exhibe una marcada tendencia positiva para los dirigidos por Lionel Scaloni. Los últimos 5 enfrentamientos de la Selección Argentina vs. Brasil se dividen de la siguiente manera:

  • 25/03/2025: Argentina 4-1 Brasil (Buenos Aires) - Eliminatorias Sudamericanas 2026

  • 22/11/2023: Brasil 0-1 Argentina (Río de Janeiro) - Eliminatorias Sudamericanas 2026

  • 16/11/2021: Argentina 0-0 Brasil (San Juan) - Eliminatorias Sudamericanas 2022

  • 10/07/2021: Argentina 1-0 Brasil (Río de Janeiro) - Final de la Copa América 2021

  • 15/11/2019: Argentina 1-0 Brasil (Riad) - Amistoso Internacional

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