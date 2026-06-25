⁠¿Hay clásico? Cuándo se podrían cruzar la Selección Argentina y Brasil en el Mundial 2026

Quiénes son los rivales de Argentina y Brasil en los 16vos de final

Con las posiciones definidas tras el cierre de la fase regular, los dos gigantes sudamericanos ya conocen el abanico de posibilidades para sus primeros partidos de eliminación directa:

El rival de Argentina: Su primer enfrentamiento en dieciseisavos será con el seleccionado que termine segundo en el Grupo H , un casillero que puede ser ocupado por cualquiera de los integrantes de esa zona.

El rival de Brasil: En la próxima instancia, la Verdeamarela se cruzará con el segundo del Grupo F, el cual saldrá de entre Países Bajos, Suecia o Japón, debido a que Túnez ya quedó oficialmente eliminado.

Cómo está el historial oficial entre la Selección Argentina y Brasil

El duelo histórico entre ambos seleccionados es uno de los más parejos y tradicionales de todo el planeta fútbol. A lo largo de la historia, registran un total de 106 partidos oficiales: Argentina ganó 41 veces (con 160 goles a favor), Brasil venció en 39 ocasiones (con 155 goles) e igualaron en 26 encuentros.

En el corto plazo, la balanza reciente exhibe una marcada tendencia positiva para los dirigidos por Lionel Scaloni. Los últimos 5 enfrentamientos de la Selección Argentina vs. Brasil se dividen de la siguiente manera: