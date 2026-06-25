El ex senador nacional y ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, anunció su renuncia irrevocable al PRO, la fuerza política que ayudó a fundar junto al expresidente Mauricio Macri hace más de dos décadas.
El ex senador y ex ministro presentó su renuncia irrevocable al partido que ayudó a fundar junto a Mauricio Macri. En una carta pública, sostuvo que la defensa del jefe de Gabinete fue el hecho que terminó de marcar su alejamiento de los valores fundacionales del espacio.
Esteban Bullrich renunció al PRO y apuntó contra el respaldo del partido a Manuel Adorni
El ex senador nacional y ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, anunció su renuncia irrevocable al PRO, la fuerza política que ayudó a fundar junto al expresidente Mauricio Macri hace más de dos décadas.
La decisión fue comunicada a través de una carta dirigida al actual titular del partido, en la que explicó los motivos de su alejamiento y cuestionó el rumbo adoptado por la fuerza en los últimos años.
"No es fácil escribir estas líneas. Una parte importante de mi vida está unida a la historia del PRO", expresó Bullrich al comienzo del texto, donde recordó su participación en la construcción del espacio político y aseguró que siempre actuó guiado por los valores de honestidad, vocación de servicio y respeto por las instituciones.
El exfuncionario sostuvo que desde hace tiempo observa una creciente distancia entre los principios fundacionales del partido y algunas de las decisiones adoptadas por su conducción.
"La protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia", afirmó en uno de los pasajes más duros de la carta.
Bullrich aclaró que su cuestionamiento no está centrado en una persona en particular, sino en lo que considera una señal sobre las prioridades del partido. "Las organizaciones revelan su verdadera identidad en aquello que deciden justificar, tolerar o defender. Cuando la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética, el liderazgo pierde su sentido más profundo", escribió.
En el documento también vinculó su decisión con el proceso de reflexión personal que atravesó a partir de su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que padece desde 2021.
"Mi enfermedad me obligó a mirar la vida desde otro lugar. Me enseñó que el tiempo es demasiado valioso para vivir en contradicción con la propia conciencia", señaló.
A pesar de las críticas, Bullrich agradeció al PRO por los años compartidos y destacó el rol de Mauricio Macri en la construcción del espacio político. "También mantengo hacia vos un sincero reconocimiento por haber impulsado un espacio que cambió para siempre el mapa político argentino", expresó.
Finalmente, aseguró que continuará trabajando por los valores que considera centrales para la actividad pública. "Mi compromiso con la Argentina permanece intacto. Seguiré trabajando, desde donde Dios me permita hacerlo, para promover una cultura política que entienda el poder como servicio, la verdad como un deber y la dignidad de cada persona como el centro de toda decisión", concluyó.