Esteban Bullrich renunció al PRO y apuntó contra el respaldo del partido a Manuel Adorni

"La protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia", afirmó en uno de los pasajes más duros de la carta.

Bullrich aclaró que su cuestionamiento no está centrado en una persona en particular, sino en lo que considera una señal sobre las prioridades del partido. "Las organizaciones revelan su verdadera identidad en aquello que deciden justificar, tolerar o defender. Cuando la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética, el liderazgo pierde su sentido más profundo", escribió.

En el documento también vinculó su decisión con el proceso de reflexión personal que atravesó a partir de su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que padece desde 2021.

"Mi enfermedad me obligó a mirar la vida desde otro lugar. Me enseñó que el tiempo es demasiado valioso para vivir en contradicción con la propia conciencia", señaló.

A pesar de las críticas, Esteban Bullrich agradeció al PRO

A pesar de las críticas, Bullrich agradeció al PRO por los años compartidos y destacó el rol de Mauricio Macri en la construcción del espacio político. "También mantengo hacia vos un sincero reconocimiento por haber impulsado un espacio que cambió para siempre el mapa político argentino", expresó.

Finalmente, aseguró que continuará trabajando por los valores que considera centrales para la actividad pública. "Mi compromiso con la Argentina permanece intacto. Seguiré trabajando, desde donde Dios me permita hacerlo, para promover una cultura política que entienda el poder como servicio, la verdad como un deber y la dignidad de cada persona como el centro de toda decisión", concluyó.