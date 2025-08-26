La tremenda crítica de Federico D'Elia a su hijo Teo de 24 años

El gesto de D’Elía —esa mezcla entre resignación, sorpresa y un toque de humor— fue leído como una “respuesta silenciosa” a la confesión de su hijo. Una especie de cómic familiar en vivo, donde cada espectador interpretó la mirada a su manera.

“En Argentina te comparan con un futbolista de 18 años y vos a los 24 todavía estás viendo cómo pagar el alquiler”, comentó un usuario. Otro agregó: “La cara de D’Elía es la de todos los padres que siguen manteniendo hijos adultos en casa”.

Teo es actor, como su padre, y siempre protagonizan este tipo de videos en sus redes.