Franco Mastantuono
Federico D'Elía
¿Lo echó de la casa?

La tremenda crítica de Federico D'Elia a su hijo Teo de 24 años

El incómodo momento de Federico D’Elía frente a su hijo Teo, de 24 años, que generó debate. Miralo.

La tremenda crítica de Federico DElia a su hijo Teo de 24 años

En la casa del reconocido actor Federico D’Elía se vivió un momento tan cotidiano como particular que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Todo ocurrió durante el partido del Real Madrid, en el que el joven argentino Franco Mastantuono, con apenas 18 años, fue titular.

El debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid. (Foto: EFE)

Teo, su hijo, que suele compartir anécdotas familiares en redes, no dudó en filmar la reacción de su padre mientras seguían el encuentro desde el sillón de su casa. Pero lo que parecía una escena futbolera más terminó generando debate y comentarios de todo tipo.

“Mi papá viendo que Mastantuono es titular en el Real Madrid a los 18 años. (Tengo 24 y sigo viviendo con él)”.

La cámara lo muestra a Federico D’Elía mirando en silencio, con una expresión entre seria e irónica, que muchos interpretaron como una crítica disfrazada para que el joven vaya buscando una casa para idenpendizarse.

El gesto de D’Elía —esa mezcla entre resignación, sorpresa y un toque de humor— fue leído como una “respuesta silenciosa” a la confesión de su hijo. Una especie de cómic familiar en vivo, donde cada espectador interpretó la mirada a su manera.

“En Argentina te comparan con un futbolista de 18 años y vos a los 24 todavía estás viendo cómo pagar el alquiler”, comentó un usuario. Otro agregó: “La cara de D’Elía es la de todos los padres que siguen manteniendo hijos adultos en casa”.

Teo es actor, como su padre, y siempre protagonizan este tipo de videos en sus redes.

