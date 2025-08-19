El impactante auto deportivo que el Real Madrid le regaló a Franco Mastantuono

Cuánto cuesta el auto de Mastantuono

El valor depende de la motorización. El BMW 420d Gran Coupé, versión de entrada, está valuado en 58.400 euros, con 190 CV, tracción trasera y aceleración de 0 a 100 km/h en poco más de siete segundos. En el extremo más alto, el 430d xDrive Gran Coupé alcanza los 70 mil euros, con mayores prestaciones y tracción integral.

La elección del argentino se ubica, entonces, dentro de un rango de vehículos premium, en línea con la política de patrocinio que vincula al Real Madrid con BMW.

Cómo puede un jugador de 18 años conducir en España

Entre los hinchas surgió una duda lógica: ¿cómo Mastantuono, con apenas 18 años y pocas semanas en Madrid, ya maneja un vehículo propio? La respuesta está en la normativa internacional.

En Argentina es posible obtener la licencia de conducir desde los 17 años con autorización parental. Ese permiso puede homologarse en España gracias a un acuerdo vigente desde 2002, mediante el pago de una tasa de 28,87 euros, según explicó Car and Drive. De esa manera, el joven futbolista puede circular legalmente por las calles de la capital española.

Qué auto usa Lamine Yamal, la joya del Barcelona

En las redes, la comparación entre Mastantuono y Lamine Yamal no tardó en aparecer. Mientras el argentino se mueve en un BMW Gran Coupé, el delantero del Barcelona y la Selección de España utiliza un Cupra Formentor e-HYBRID valuado en 46 mil euros.

Ese SUV deportivo, que combina un motor naftero 1.4 TSI con uno eléctrico, forma parte del acuerdo de patrocinio entre la marca y el club catalán. De esta manera, ambos jóvenes de 18 años reflejan en sus vehículos las alianzas comerciales que sostienen a los gigantes del fútbol español.

Qué dijo Xabi Alonso sobre Mastantuono antes del debut

El entrenador del Real Madrid no escatimó elogios para el ex River. “Sí, podría tener minutos mañana”, adelantó sobre la posibilidad de que juegue contra Osasuna.

Además, destacó la personalidad y madurez del futbolista: “La primera vez que hablé con él me sorprendió mucho su seguridad. No tenía vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid. Y desde que llegó se nota su calidad y sus ganas”.

Mastantuono, que en su presentación señaló a Lionel Messi como su referente, se integró rápidamente al grupo y dejó una buena impresión en los entrenamientos. La expectativa ahora está puesta en su estreno oficial en el Bernabéu.3

Las fotos del auto de Mastantuono en el Real Madrid

image

image

image

image