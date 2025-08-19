En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Mastantuono
Real Madrid
FÚTBOL

El impactante auto deportivo que el Real Madrid le regaló a Franco Mastantuono

El ex River de 18 años, Franco Mastantuono, fue visto manejando un lujoso vehículo tras su presentación oficial en Real Madrid.

El impactante auto deportivo que el Real Madrid le regaló a Franco Mastantuono

La llegada de Franco Mastantuono al Real Madrid despertó una enorme expectativa en los hinchas y en la prensa internacional. El argentino de 18 años, surgido de River Plate, ya forma parte de la convocatoria de Xabi Alonso para el debut de los Merengues en La Liga ante Osasuna en el Santiago Bernabéu. Su talento genera ilusión, pero en las últimas horas no solo se habló de su fútbol: también sorprendió con el lujoso auto con el que se presentó a entrenar en Valdebebas.

Leé también Así fue presentado Mastantuono en el Real Madrid: su emotivo discurso y su festejo de cumpleaños
Franco Mastantuono fue presentado en el Real Madrid: debut y festejo de cumpleaños (Foto: @realmadrid)
image

Qué auto maneja Mastantuono en Madrid

El joven fue visto al volante de un BMW Serie 4 Gran Coupé blanco perlado de cinco puertas, un vehículo que forma parte de la alianza comercial que el club mantiene con la marca alemana. El video de su llegada al entrenamiento se viralizó rápidamente entre los hinchas en X (antes Twitter).

De acuerdo con el medio especializado Car and Drive, el modelo que conduce Mastantuono corresponde a la versión M Sport Pro, que se destaca por sus llantas de 18 pulgadas y pinzas de freno rojas. Aunque no se confirmó la motorización exacta, las opciones más probables son los modelos 420i de 184 CV o 430i xDrive de 245 CV, ambos a gasolina y no pertenecientes a la gama eléctrica que usan otros jugadores del plantel.

Por su parte, el portal alemán Auto Bild planteó otras alternativas posibles, entre ellas los modelos 420d Gran Coupé, 430d xDrive Gran Coupé, 420i Gran Coupé o 430i xDrive Gran Coupé.

Cuánto cuesta el auto de Mastantuono

El valor depende de la motorización. El BMW 420d Gran Coupé, versión de entrada, está valuado en 58.400 euros, con 190 CV, tracción trasera y aceleración de 0 a 100 km/h en poco más de siete segundos. En el extremo más alto, el 430d xDrive Gran Coupé alcanza los 70 mil euros, con mayores prestaciones y tracción integral.

La elección del argentino se ubica, entonces, dentro de un rango de vehículos premium, en línea con la política de patrocinio que vincula al Real Madrid con BMW.

Cómo puede un jugador de 18 años conducir en España

Entre los hinchas surgió una duda lógica: ¿cómo Mastantuono, con apenas 18 años y pocas semanas en Madrid, ya maneja un vehículo propio? La respuesta está en la normativa internacional.

En Argentina es posible obtener la licencia de conducir desde los 17 años con autorización parental. Ese permiso puede homologarse en España gracias a un acuerdo vigente desde 2002, mediante el pago de una tasa de 28,87 euros, según explicó Car and Drive. De esa manera, el joven futbolista puede circular legalmente por las calles de la capital española.

Qué auto usa Lamine Yamal, la joya del Barcelona

En las redes, la comparación entre Mastantuono y Lamine Yamal no tardó en aparecer. Mientras el argentino se mueve en un BMW Gran Coupé, el delantero del Barcelona y la Selección de España utiliza un Cupra Formentor e-HYBRID valuado en 46 mil euros.

Ese SUV deportivo, que combina un motor naftero 1.4 TSI con uno eléctrico, forma parte del acuerdo de patrocinio entre la marca y el club catalán. De esta manera, ambos jóvenes de 18 años reflejan en sus vehículos las alianzas comerciales que sostienen a los gigantes del fútbol español.

Qué dijo Xabi Alonso sobre Mastantuono antes del debut

El entrenador del Real Madrid no escatimó elogios para el ex River. “Sí, podría tener minutos mañana”, adelantó sobre la posibilidad de que juegue contra Osasuna.

Además, destacó la personalidad y madurez del futbolista: “La primera vez que hablé con él me sorprendió mucho su seguridad. No tenía vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid. Y desde que llegó se nota su calidad y sus ganas”.

Mastantuono, que en su presentación señaló a Lionel Messi como su referente, se integró rápidamente al grupo y dejó una buena impresión en los entrenamientos. La expectativa ahora está puesta en su estreno oficial en el Bernabéu.3

Las fotos del auto de Mastantuono en el Real Madrid

image
image
image
image
image

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Mastantuono Real Madrid
Notas relacionadas
El gesto del presidente del Real Madrid que sorprendió a River en la presentación de Mastantuono
¿Se viene el debut de Franco Mastantuono? La frase de Xabi Alonso que ilusiona a todos
El detalle en la presentación de Franco Mastantuono en el Real Madrid que emociona a todos

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar