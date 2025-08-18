¿Se viene el debut de Franco Mastantuono? La frase de Xabi Alonso que ilusiona a todos

Esa situación abrió la puerta para Mastantuono, que aprovechará su lugar en el banco como un primer paso en su adaptación.

Qué cambios prepara Xabi Alonso para el debut en La Liga

La buena noticia para los hinchas merengues es el regreso de Federico Valverde, ya recuperado de una sobrecarga muscular. El uruguayo ocupará el lugar de Dani Ceballos en el mediocampo.

Por lo demás, se espera un once muy parecido al que disputó el último amistoso de pretemporada. El tridente ofensivo será de lujo: Vinicius Jr., Kylian Mbappé y Brahim Díaz (con chances también para Rodrygo).

La probable formación del Real Madrid:

Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler; Brahim Díaz (o Rodrygo), Mbappé y Vinicius Jr.

Cómo formará Osasuna en su visita al Santiago Bernabéu

El rival de turno intentará dar el golpe en la primera fecha. Osasuna se presentará con:

Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Cruz; I. Muñoz, Torró; Rubén García, Aimar Oroz, M. Gómez; y Budimir.

Un equipo compacto que buscará aprovechar cualquier espacio que deje el Madrid en su afán ofensivo.

Qué representa este partido para Mastantuono

El debut en La Liga es apenas el comienzo de un camino que el juvenil argentino tendrá que recorrer con paciencia. Su inclusión en la lista ya es una señal de confianza de Xabi Alonso, que lo ve preparado para empezar a adaptarse al ritmo del fútbol europeo.

Aunque lo más probable es que no juegue muchos minutos, cada segundo en el césped será valioso para mostrar su talento y comenzar a ganarse un lugar en un plantel repleto de estrellas.

La expectativa en torno a Mastantuono es enorme: la promesa argentina tendrá la chance de empezar a escribir su historia en el Real Madrid, y lo hará nada menos que en un Santiago Bernabéu lleno, en el inicio de una temporada donde el club buscará volver a dominar en España y en Europa.