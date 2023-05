Santi Maratea reveló una complicación inesperada que surgió en la colecta de Independiente

“La deuda del América en realidad era de 3.200.000 dólares. Los equipos pueden acceder al dólar oficial para comprar y vender jugadores. Pero si vos tenés que pagar un interés o una multa por no haber pagado en tiempo y forma, en ese caso no podés pagar al dólar oficial, lo tenés que hacer al MEP. Esta deuda de Independiene tiene un 10% de interés anual desde 2019, por lo que ya se sumó un 40% (NdR: cerca de u$s 1.720.000), más 800.000 dólares de multa. Entonces, si vos eso lo pagás al MEP, terminan siendo 1.700 millones de pesos”, explicó el influencer en una entrevista con ESPN.

Maratea contó que están buscando la solución y para eso se le ocurrió una idea ya que la brecha cambiaria es enorme. El dólar oficial ronda los $ 241, mientras que el MEP cotiza en $ 448.

Entonces, Maratea indicó: “Ojo, igual yo tuve una idea. Los hinchas de Independiente del exterior y que aportan dólares pueden pagar una parte de la deuda y los que aportan desde Argentina abonar la parte que podemos acceder al valor oficial”, y agregó: “Estamos cerca de llegar a los 800 millones. Y con esa cifra ya estás cerca de pagar la parte de la deuda que se puede abonar al precio del dólar oficial”.

image.png

Santi Maratea confirmó lo peor en medio de su colecta para Independiente

Santi Maratea confirmó un inconveniente importante en medio de la colecta que está haciendo para salvar a Independiente de sus problemas económicos.

El influencer ya recolectó más de 700 millones de pesos para poder saldar las deudas del club, el dinero llega a una cuenta de Mercado Pago, y aquí surgió la problemática.

¿Que pasa con los rendimientos diarios de esa plataforma? Ante la queja de varios hinchas de que esa plata debería generar mas dinero solo por estar ahí, Maratea debió salir a explicar qué pasa.

El influencer contó que esto no puede ser activado ya que esta función no está disponible para fideicomisos, forma legal que encontraron para juntar todo ese dineral.

Otros le pidieron que la pusiera en un plazo fijo mensual para generar más plata: si lo hiciese, con una rentabilidad mensual del 7,5%, sumaría unos 54 millones de pesos.