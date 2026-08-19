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Barbie Vélez se metió en el escándalo entre Cande Ruggeri, Flor Vigna y Nico Occhiato

Barbie Vélez hizo referencia a los dichos de Flor Vigna sobre el vínculo entre Cande Ruggeri y Nico Oacchiato.

19 ago 2026, 13:22
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Desde La Casa de los Famosos México, Flor Vigna lanzó una explosiva versión sobre Nico Occhiato y Cande Ruggeri que hizo opinar hasta a Barbie Vélez. La participante del reality contó que Cande se le habría metido en la cama a su entonces novio, Occhiato, durante un viaje que hicieron muchos años atrás a Disney.

La versión se replicó con fuerza en los medios: Ruggeri negó todo en un video que compartió en Instagram, mientras que Yanina Latorre apuntó en SQP (América TV) que la historia habría sido al revés, y que en realidad fue Nico quien le tiró onda a Cande pese a estar de novio con Vigna.

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Con la picardía que la caracteriza, Nazarena Vélez abordó el escándalo en Storytime (Bondi Live), el programa que comparte con Barbie Vélez y Alejandra Maglietti, y puso en escena a su hija, quien terminó su amistad con Cande por una presunta traición amorosa.

Nazarena Vélez: —Es raro decir una cosa así después de tantos años. Barbie finge demencia, ¡opiná! Barbie fue muy amiga de Cande.

Barbie Vélez: —No tengo nada para decir. Los estoy leyendo (chat), pero no quiero colgarme de algo que no tengo nada que ver. Sería una falta de respeto. Hay otras personas involucradas, muchas personas involucradas. Me parecería desubicado de mi parte colgarme y decir "yo creo..."

Nazarena Vélez: —Pero vos sí fuiste muy amiga de Cande.

Barbie Vélez: —Sí, sí.

Nazarena Vélez: —¿La creés capaz de una cosa así?

Barbie Vélez: —No, ni idea. ¿Qué me estás preguntando? ¿Qué te pasa, "Ángela" de Brito? Yo también estoy como espectadora, cuando lo vi no lo podía creer, todo lo que estaba viendo.

Nazarena Vélez: —¿No lo podías creer?

Barbie Vélez: —Lo que estaba viendo. Todo lo que se desató. Flor Vigna, todo...

Alejandra Maglietti: —Se puso incómoda.

Barbie Vélez: —No, nada. Está todo bien.

Barbie Vélez y Cande Ruggeri se pelearon a comienzos de enero de 2017, durante unas vacaciones en Punta del Este. El quiebre de su estrecha amistad ocurrió por un entredicho relacionado con un hombre que le gustaba a Barbie y por quien Cande, a sabiendas de los sentimientos de su amiga, habría mostrado interés.

¿Qué dijo Sabrina Rojas de los dichos de Flor Vigna sobre Cande Ruggeri?

Sabrina Rojas fue contundente al opinar sobre la versión que Flor Vigna lanzó en La Casa de los Famosos México acerca de Cande Ruggeri y Nico Occhiato: en Pasó en América (América TV) ironizó "es la que no habla de su vida privada" y cuestionó que Vigna nombrara con nombre y apellido a Ruggeri —"está feliz por la vida, está casada, fue mamá"— pese a ser, según ella, "experta en realities" y no tener "inocencia" en este tipo de situaciones. Además disparó sin filtro que "Occhiato debe tener las bolas llenas de Flor Vigna" y aprovechó una frase de la cantante sobre las amigas y los novios para lanzarle una indirecta a su propio ex, Luciano Castro, con quien Vigna también estuvo en pareja, provocando la risa de sus compañeros de programa.

     

 

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