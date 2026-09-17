La vida secreta de Luis Zahera: tiene 60 años, varios premios y una intimidad que mantiene bajo siete llaves

En 2019 llegó uno de los grandes reconocimientos de su carrera: ganó el premio Goya a Mejor Actor de Reparto por El reino. Cuatro años después volvió a quedarse con la estatuilla por As bestas, consolidando su lugar entre los intérpretes más destacados del cine español.

Pero mientras su carrera se volvía cada vez más pública, Zahera tomó una decisión completamente diferente respecto de su intimidad: mantenerla fuera de los medios.

El actor ha contado en algunas oportunidades algunos detalles de su familia. Tiene tres hermanas, dedicadas a la docencia, y siempre destacó la importancia que tuvo su madre en su vida. Sin embargo, ella falleció antes de poder verlo convertido en una figura consagrada del cine y la televisión.

En cuanto a su vida sentimental, no existe información pública que confirme que actualmente tenga pareja o hijos. Zahera prácticamente no expone ese aspecto de su vida y su presencia en redes sociales tampoco permite conocer demasiado sobre su intimidad.

De hecho, su cuenta de Instagram está enfocada principalmente en cuestiones profesionales y en sus diferentes trabajos, una decisión que refuerza el perfil discreto que mantiene desde hace años.

Así, a los 60 años, Luis Zahera atraviesa una etapa en la que su nombre está fuertemente asociado a sus personajes y a sus reconocimientos, pero todo lo relacionado con su vida detrás de las cámaras continúa siendo un verdadero misterio. Sus trabajos, sus premios y sus apariciones públicas son conocidos por millones de espectadores; su intimidad, en cambio, permanece cuidadosamente protegida.