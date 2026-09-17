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La vida secreta de Luis Zahera: tiene 60 años, varios premios y una intimidad que mantiene bajo siete llaves

La misteriosa vida privada de Luis Zahera a los 60 años: qué se sabe de su familia, sus amores e hijos del actor español.

La vida secreta de Luis Zahera: tiene 60 años, varios premios y una intimidad que mantiene bajo siete llaves

Luis Zahera se convirtió en uno de los actores más reconocidos del cine y la televisión española, con una extensa trayectoria y dos premios Goya en su haber. Sin embargo, mientras su carrera está permanentemente bajo los reflectores, su vida personal permanece prácticamente en secreto.

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Nacido en Santiago de Compostela en 1966, Zahera descubrió su pasión por la actuación cuando tenía apenas 16 años, después de quedar impactado por una obra de teatro. Pero antes de consolidarse como intérprete, tuvo una vida laboral muy diferente: trabajó como pintor, fue encargado de un restaurante e incluso participó en unas obras en las Torres Gemelas durante su estadía en Nueva York.

Su desembarco en la actuación se produjo en Galicia, donde comenzó a participar en producciones de la televisión autonómica. Su papel de Petróleo en Mareas Vivas fue uno de los primeros que le permitió ganar reconocimiento y, posteriormente, dar el salto al ámbito nacional.

A partir de entonces, su carrera no paró de crecer. Formó parte de ficciones como Hospital Central, Sin tetas no hay paraíso y Entrevías, además de películas como Celda 211 y As bestas. Sus interpretaciones de personajes complejos y muchas veces oscuros se convirtieron en una de sus principales características.

En 2019 llegó uno de los grandes reconocimientos de su carrera: ganó el premio Goya a Mejor Actor de Reparto por El reino. Cuatro años después volvió a quedarse con la estatuilla por As bestas, consolidando su lugar entre los intérpretes más destacados del cine español.

Pero mientras su carrera se volvía cada vez más pública, Zahera tomó una decisión completamente diferente respecto de su intimidad: mantenerla fuera de los medios.

El actor ha contado en algunas oportunidades algunos detalles de su familia. Tiene tres hermanas, dedicadas a la docencia, y siempre destacó la importancia que tuvo su madre en su vida. Sin embargo, ella falleció antes de poder verlo convertido en una figura consagrada del cine y la televisión.

En cuanto a su vida sentimental, no existe información pública que confirme que actualmente tenga pareja o hijos. Zahera prácticamente no expone ese aspecto de su vida y su presencia en redes sociales tampoco permite conocer demasiado sobre su intimidad.

De hecho, su cuenta de Instagram está enfocada principalmente en cuestiones profesionales y en sus diferentes trabajos, una decisión que refuerza el perfil discreto que mantiene desde hace años.

Así, a los 60 años, Luis Zahera atraviesa una etapa en la que su nombre está fuertemente asociado a sus personajes y a sus reconocimientos, pero todo lo relacionado con su vida detrás de las cámaras continúa siendo un verdadero misterio. Sus trabajos, sus premios y sus apariciones públicas son conocidos por millones de espectadores; su intimidad, en cambio, permanece cuidadosamente protegida.

En pocas palabras

  • Luis Zahera: Actor español con dos premios Goya y extensa trayectoria, mantiene su vida personal en secreto.
  • Carrera y Reconocimientos: Destacó en ficciones y películas, ganando Goyas por "El reino" y "As bestas".
  • Vida Íntima: A sus 60 años, su familia (tres hermanas) y relaciones sentimentales permanecen protegidas de los medios.
Resumen generado por Thinkindot AI
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