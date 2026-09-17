Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

12 × 6 = 72 | 40 - 13 = 27

La expresión queda así: 72 + 9 × 8 - 27 + 48

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

9 × 8 = 72

La expresión queda así: 72 + 72 - 27 + 48

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

72 + 72 = 144 |

144 - 27 = 117 |

117 + 48 = (?)

Resultado final: 165

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final, como si toda la cuenta pudiera resolverse simplemente en el orden en que aparece. Este tipo de juego matemático ayuda a entrenar la memoria de trabajo, la concentración y la atención a los detalles de una manera breve y entretenida.