Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 × 6) + 9 × 8 - (40 - 13) + 48.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 × 6) + 9 × 8 - (40 - 13) + 48.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
12 × 6 = 72 | 40 - 13 = 27
La expresión queda así: 72 + 9 × 8 - 27 + 48
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
9 × 8 = 72
La expresión queda así: 72 + 72 - 27 + 48
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
72 + 72 = 144 |
144 - 27 = 117 |
117 + 48 = (?)
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final, como si toda la cuenta pudiera resolverse simplemente en el orden en que aparece. Este tipo de juego matemático ayuda a entrenar la memoria de trabajo, la concentración y la atención a los detalles de una manera breve y entretenida.