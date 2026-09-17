Desafío matemático: la sencilla cuenta que confunde a muchos

4 + 8 = 12

La expresión queda así: 12² - 8 × 7 + 27

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

12² = 144

La expresión queda así: 144 - 8 × 7 + 27

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

8 × 7 = 56

La expresión queda así: 144 - 56 + 27

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

144 - 56 = 88 |

88 + 27 = (?)

Resultado final: 115

El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación queda para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso este tipo de juego es útil y entretenido: entrena la atención, refuerza el cálculo mental y muestra cómo un pequeño detalle en el orden puede cambiar toda la respuesta.