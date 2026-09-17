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Desafío matemático: la sencilla cuenta que confunde a muchos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (4 + 8)² - 8 × 7 + 27.

Leé también Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: encontrá la clave de este reto con cuadrados con atención

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

4 + 8 = 12

La expresión queda así: 12² - 8 × 7 + 27

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

12² = 144

La expresión queda así: 144 - 8 × 7 + 27

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

8 × 7 = 56

La expresión queda así: 144 - 56 + 27

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

144 - 56 = 88 |

88 + 27 = (?)

Resultado final: 115

El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación queda para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso este tipo de juego es útil y entretenido: entrena la atención, refuerza el cálculo mental y muestra cómo un pequeño detalle en el orden puede cambiar toda la respuesta.

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