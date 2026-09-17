Desafío matemático: la sencilla cuenta que confunde a muchos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (4 + 8)² - 8 × 7 + 27.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (4 + 8)² - 8 × 7 + 27.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
4 + 8 = 12
La expresión queda así: 12² - 8 × 7 + 27
Luego se calcula la potencia.
12² = 144
La expresión queda así: 144 - 8 × 7 + 27
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
8 × 7 = 56
La expresión queda así: 144 - 56 + 27
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
144 - 56 = 88 |
88 + 27 = (?)
El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación queda para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso este tipo de juego es útil y entretenido: entrena la atención, refuerza el cálculo mental y muestra cómo un pequeño detalle en el orden puede cambiar toda la respuesta.