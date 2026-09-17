Desafío matemático: ¿podés resolver esta cuenta antes de los 10 segundos?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 21 × 7 + 9 + 23 - (8 + 9) + 28.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 21 × 7 + 9 + 23 - (8 + 9) + 28.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
8 + 9 = 17
La expresión queda así: 21 × 7 + 9 + 23 - 17 + 28
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
21 × 7 = 147
La expresión queda así: 147 + 9 + 23 - 17 + 28
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
147 + 9 = 156 |
156 + 23 = 179 |
179 - 17 = 162 |
162 + 28 = (?)
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso este tipo de juego resulta útil: obliga a mirar con calma, ordenar la información y entrenar la concentración mientras se resuelve una cuenta breve pero engañosa.
cuen