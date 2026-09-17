Desafío matemático: ¿podés resolver esta cuenta antes de los 10 segundos?

8 + 9 = 17

La expresión queda así: 21 × 7 + 9 + 23 - 17 + 28

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

21 × 7 = 147

La expresión queda así: 147 + 9 + 23 - 17 + 28

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

147 + 9 = 156 |

156 + 23 = 179 |

179 - 17 = 162 |

162 + 28 = (?)

Resultado final: 190

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso este tipo de juego resulta útil: obliga a mirar con calma, ordenar la información y entrenar la concentración mientras se resuelve una cuenta breve pero engañosa.