Previsional
ANSES
Bono de fin de año
Previsional

Bono de Fin de Año ANSES: cuándo se cobra y cuánto suma a la jubilación en diciembre

El refuerzo se paga junto con el aumento y el aguinaldo, en el mes de mayor ingreso del año para los jubilados. Conocé quiénes cobran el bono de Navidad.

Bono de Fin de Año ANSES: cuándo se cobra y cuánto suma a la jubilación en diciembre

Bono de Fin de Año ANSES: cuándo se cobra y cuánto suma a la jubilación en diciembre

En la recta final del año, ANSES terminó de cerrar el esquema de pagos de diciembre para jubilados y pensionados, con un calendario que combina aumento por inflación, medio aguinaldo y un refuerzo extraordinario de Fin de Año. Con el cronograma ya definido, el organismo confirmó cuándo se acredita el bono de $70.000, que se sumará al haber mensual en la misma fecha de cobro según la terminación del DNI.

Leé también ANSES: confirman los motivos de las bajas de AUH para diciembre
Cuáles son las razones por las que ANSES deja de pagar la AUH (Foto: archivo).

El objetivo del operativo fue evitar superposiciones y garantizar que todos los jubilados tengan el dinero disponible antes de las fiestas, en uno de los meses de mayor gasto para los hogares.

El esquema de diciembre quedó estructurado en tres tramos clave:

  • Actualización mensual por inflación (2,34 %)

  • Segunda cuota del aguinaldo

  • Bono extraordinario de Fin de Año

Recién con ese esquema definido, ANSES incorporó el refuerzo de $70.000 dentro del calendario general.

Cuándo se paga el bono de Fin de Año para jubilados

El bono de $70.000 se acredita junto con el haber de diciembre, en la misma fecha en la que cada jubilado cobra según la terminación de su DNI. Es decir, no se paga en una fecha aparte, sino incluido directamente en la liquidación mensual.

El refuerzo:

  • Se paga completo para quienes cobran la jubilación mínima.

  • Se otorga de manera proporcional para quienes superan ese haber, hasta alcanzar el tope mensual establecido.

Este pago se suma al aumento del 2,34 %, calculado en base al IPC de octubre, y al medio aguinaldo, que representa el 50 % del mejor haber del semestre.

ANSES_jubilaciones

Cuánto cobran los jubilados en diciembre con bono, aumento y aguinaldo

Con todos los conceptos incluidos, estos son los montos finales confirmados:

Jubilación mínima

  • Haber mensual: $340.879,59

  • Aguinaldo: $170.439,79

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Total a cobrar en diciembre: $581.319,38

Otras prestaciones

  • PUAM:

    Haber mensual: $272.703,67

    Total con bono y aguinaldo: $479.055,50

  • Pensiones No Contributivas (invalidez o vejez):

    Haber con aumento: $298.408,87

  • Madres de 7 hijos:

    Perciben el mismo monto que la jubilación mínima:

    Total con todo incluido: $581.319,38

Calendario de pago del bono, aumento y aguinaldo – diciembre 2025

Jubilaciones y pensiones con haberes mínimos (SIPA)

  • DNI terminado en 0: 9 de diciembre

  • DNI terminado en 1: 10 de diciembre

  • DNI terminado en 2: 11 de diciembre

  • DNI terminado en 3: 11 de diciembre

  • DNI terminado en 4: 12 de diciembre

  • DNI terminado en 5: 12 de diciembre

  • DNI terminado en 6: 15 de diciembre

  • DNI terminado en 7: 15 de diciembre

  • DNI terminado en 8: 16 de diciembre

  • DNI terminado en 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones con haberes superiores al mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Un diciembre con triple ingreso para millones de jubilados

Con aumento, aguinaldo y bono, diciembre vuelve a consolidarse como el mes de mayor ingreso del año para jubilados y pensionados. En un contexto donde los gastos de fin de año presionan el bolsillo, el refuerzo de $70.000 funciona como un salvavidas clave para afrontar alimentos, medicamentos y compromisos de cierre de año.

Desde ANSES recordaron que no es necesario realizar ningún trámite adicional, ya que el bono se deposita de manera automática junto con el haber mensual.

