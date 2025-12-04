Bono de Fin de Año ANSES: cuándo se cobra y cuánto suma a la jubilación en diciembre

Cuándo se paga el bono de Fin de Año para jubilados

El bono de $70.000 se acredita junto con el haber de diciembre, en la misma fecha en la que cada jubilado cobra según la terminación de su DNI. Es decir, no se paga en una fecha aparte, sino incluido directamente en la liquidación mensual.

El refuerzo:

Se paga completo para quienes cobran la jubilación mínima .

Se otorga de manera proporcional para quienes superan ese haber, hasta alcanzar el tope mensual establecido.

Este pago se suma al aumento del 2,34 %, calculado en base al IPC de octubre, y al medio aguinaldo, que representa el 50 % del mejor haber del semestre.

ANSES_jubilaciones

Cuánto cobran los jubilados en diciembre con bono, aumento y aguinaldo

Con todos los conceptos incluidos, estos son los montos finales confirmados:

Jubilación mínima

Haber mensual: $340.879,59

Aguinaldo: $170.439,79

Bono extraordinario: $70.000

Total a cobrar en diciembre: $581.319,38

Otras prestaciones

PUAM: Haber mensual: $272.703,67 Total con bono y aguinaldo: $479.055,50

Pensiones No Contributivas (invalidez o vejez): Haber con aumento: $298.408,87

Madres de 7 hijos: Perciben el mismo monto que la jubilación mínima: Total con todo incluido: $581.319,38

Calendario de pago del bono, aumento y aguinaldo – diciembre 2025

Jubilaciones y pensiones con haberes mínimos (SIPA)

DNI terminado en 0: 9 de diciembre

DNI terminado en 1: 10 de diciembre

DNI terminado en 2: 11 de diciembre

DNI terminado en 3: 11 de diciembre

DNI terminado en 4: 12 de diciembre

DNI terminado en 5: 12 de diciembre

DNI terminado en 6: 15 de diciembre

DNI terminado en 7: 15 de diciembre

DNI terminado en 8: 16 de diciembre

DNI terminado en 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Un diciembre con triple ingreso para millones de jubilados

Con aumento, aguinaldo y bono, diciembre vuelve a consolidarse como el mes de mayor ingreso del año para jubilados y pensionados. En un contexto donde los gastos de fin de año presionan el bolsillo, el refuerzo de $70.000 funciona como un salvavidas clave para afrontar alimentos, medicamentos y compromisos de cierre de año.

Desde ANSES recordaron que no es necesario realizar ningún trámite adicional, ya que el bono se deposita de manera automática junto con el haber mensual.