Bono de Fin de Año ANSES: cuándo se cobra y cuánto suma a la jubilación en diciembre
El refuerzo se paga junto con el aumento y el aguinaldo, en el mes de mayor ingreso del año para los jubilados. Conocé quiénes cobran el bono de Navidad.
Bono de Fin de Año ANSES: cuándo se cobra y cuánto suma a la jubilación en diciembre
En la recta final del año, ANSESterminó de cerrar el esquema de pagos de diciembre para jubilados y pensionados, con un calendario que combina aumento por inflación, medio aguinaldo y un refuerzo extraordinario de Fin de Año. Con el cronograma ya definido, el organismo confirmó cuándo se acredita el bono de $70.000, que se sumará al haber mensual en la misma fecha de cobro según la terminación del DNI.
El objetivo del operativo fue evitar superposiciones y garantizar que todos los jubilados tengan el dinero disponible antes de las fiestas, en uno de los meses de mayor gasto para los hogares.
El esquema de diciembre quedó estructurado en tres tramos clave:
Actualización mensual por inflación (2,34 %)
Segunda cuota del aguinaldo
Bono extraordinario de Fin de Año
Recién con ese esquema definido, ANSES incorporó el refuerzo de $70.000 dentro del calendario general.
Cuándo se paga el bono de Fin de Año para jubilados
El bono de $70.000 se acredita junto con el haber de diciembre, en la misma fecha en la que cada jubilado cobra según la terminación de su DNI. Es decir, no se paga en una fecha aparte, sino incluido directamente en la liquidación mensual.
El refuerzo:
Se paga completo para quienes cobran la jubilación mínima.
Se otorga de manera proporcional para quienes superan ese haber, hasta alcanzar el tope mensual establecido.
Este pago se suma al aumento del 2,34 %, calculado en base al IPC de octubre, y al medio aguinaldo, que representa el 50 % del mejor haber del semestre.
Cuánto cobran los jubilados en diciembre con bono, aumento y aguinaldo
Con todos los conceptos incluidos, estos son los montos finales confirmados:
Jubilación mínima
Haber mensual: $340.879,59
Aguinaldo: $170.439,79
Bono extraordinario: $70.000
Total a cobrar en diciembre: $581.319,38
Otras prestaciones
PUAM:
Haber mensual: $272.703,67
Total con bono y aguinaldo: $479.055,50
Pensiones No Contributivas (invalidez o vejez):
Haber con aumento: $298.408,87
Madres de 7 hijos:
Perciben el mismo monto que la jubilación mínima:
Total con todo incluido: $581.319,38
Calendario de pago del bono, aumento y aguinaldo – diciembre 2025
Jubilaciones y pensiones con haberes mínimos (SIPA)
DNI terminado en 0: 9 de diciembre
DNI terminado en 1: 10 de diciembre
DNI terminado en 2: 11 de diciembre
DNI terminado en 3: 11 de diciembre
DNI terminado en 4: 12 de diciembre
DNI terminado en 5: 12 de diciembre
DNI terminado en 6: 15 de diciembre
DNI terminado en 7: 15 de diciembre
DNI terminado en 8: 16 de diciembre
DNI terminado en 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones con haberes superiores al mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
Un diciembre con triple ingreso para millones de jubilados
Con aumento, aguinaldo y bono, diciembre vuelve a consolidarse como el mes de mayor ingreso del año para jubilados y pensionados. En un contexto donde los gastos de fin de año presionan el bolsillo, el refuerzo de $70.000 funciona como un salvavidas clave para afrontar alimentos, medicamentos y compromisos de cierre de año.
Desde ANSES recordaron que no es necesario realizar ningún trámite adicional, ya que el bono se deposita de manera automática junto con el haber mensual.