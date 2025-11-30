Las fotos de la cena íntima de Rosalía en Buenos Aires con Lali Espósito, Emilia Mernes y Úrsula Corberó
Lali Espósito sorprendió en redes al compartir una velada íntima en un exclusivo restaurante porteño junto a Rosalía, Emilia Mernes y Úrsula Corberó.
El fin de semana, las redes sociales se encendieron con las publicaciones deLali Espósito en Instagram. La cantante compartió imágenes de una velada especial en un exclusivo restaurante porteño, donde se la vio acompañada por Rosalía, Emilia Mernes y la actriz española Úrsula Corberó. La reunión, que tuvo lugar en una cava de vinos, transmitía un clima cálido y relajado que rápidamente captó la atención de sus seguidores.
La visita de Rosalía a la Argentina ya venía generando expectativa desde su llegada. La artista catalana aterrizó en Buenos Aires para cumplir con compromisos profesionales, pero también aprovechó para disfrutar de la ciudad y acercarse al público local sin grandes anuncios ni protocolos.
En su paso por la capital, sorprendió al aparecer en un show de Cindy Cats en el estadio de Ferro, donde se ubicó en el sector VIP junto a referentes de la música nacional. Además, se la pudo ver recorriendo Palermo, firmando autógrafos y saludando a los fanáticos que la esperaban a la salida de distintos estudios y eventos.
La intérprete de Motomami también dedicó tiempo a encontrarse con artistas argentinas con quienes mantiene afinidad y ha interactuado en redes sociales en otras oportunidades, reforzando su vínculo con la escena musical del país.
Cómo fue la reacción de Rosalía cuando le presentaron a Karina La Princesita
La llegada de Rosalía a la Argentina desató una verdadera euforia, tanto entre sus seguidores como en el universo del streaming. La cantante catalana viajó a Buenos Aires para cumplir con compromisos laborales y también disfrutar de actividades recreativas, y uno de los momentos más comentados se dio cuando visitó LuzuTV, el canal digital de Nicolás Occhiato. Su participación no pasó inadvertida y dejó varias situaciones que se viralizaron en cuestión de minutos.
En su presencia en Nadie dice nada, el programa insignia de Occhiato, Rosalía se mostró cercana, espontánea y con la frescura que la caracteriza, generando un clima distendido con los conductores.
Uno de los instantes más recordados de su paso por el ciclo ocurrió cuando escuchó por primera vez Con la misma moneda, interpretada en vivo por Karina La Princesita. La artista española se sorprendió al conocer a la referente de la música tropical, quien ingresó al estudio para saludarla y compartir unos minutos de charla.
La reacción de Rosalía ante el talento de Karina fue inmediata y auténtica, transformando esa escena en uno de los fragmentos más replicados en redes sociales.
La visita de la cantante a LuzuTV dejó en evidencia no solo su conexión con el público argentino, sino también su facilidad para adaptarse a espacios descontracturados y naturales, alejados de los formatos clásicos de entrevistas.