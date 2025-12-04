Rosalía confirma shows en Argentina en 2026: cuándo y dónde serán

Desde su lanzamiento, LUX marcó el debut comercial más fuerte de la carrera de ROSALÍA y estableció nuevos hitos para la música en español a escala global, rompiendo múltiples récords históricos en los principales mercados. El álbum debutó en el #1 del Global Top Albums Chart de Spotify —convirtiéndose en el segundo lanzamiento de la artista en alcanzar el tope del ranking mundial— y logró el mayor debut por streaming de la historia para una artista femenina de habla hispana en la plataforma.
Dos años después de su paso por Buenos Aires, el reencuentro tiene forma, fecha y nombre: LUX. Rosalía vuelve a un cara a cara con su gente, una celebración del vínculo único que la une con el público argentino en este recinto ideal para su nuevo sonido. Una sola palabra: imperdible.
ROSALÍA – LUX TOUR 2026: será su gira más extensa como headliner hasta la fecha — la LUX TOUR 2026, un ambicioso recorrido de 42 shows en arenas a través de 17 países.
FECHAS:
16 de marzo – Lyon, FR – LDLC Arena
18 de marzo – París, FR – Accor Arena
20 de marzo – París, FR – Accor Arena
22 de marzo – Zúrich, CH – Hallenstadion
25 de marzo – Milán, IT – Unipol Forum
30 de marzo – Madrid, ES – Movistar Arena
1 de abril – Madrid, ES – Movistar Arena
3 de abril – Madrid, ES – Movistar Arena
4 de abril – Madrid, ES – Movistar Arena
8 de abril – Lisboa, PT – MEO Arena
9 de abril – Lisboa, PT – MEO Arena
13 de abril – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi
15 de abril – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi
17 de abril – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi
18 de abril – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi
22 de abril – Ámsterdam, NL – Ziggo Dome
27 de abril – Amberes, BE – AFAS Dome
29 de abril – Colonia, DE – Lanxess Arena
1 de mayo – Berlín, DE – Uber Arena
5 de mayo – Londres, UK – The O2
4 de junio – Miami, FL – Kaseya Center
8 de junio – Orlando, FL – Kia Center
11 de junio – Boston, MA – TD Garden
13 de junio – Toronto, ON – Scotiabank Arena
16 de junio – Nueva York, NY – Madison Square Garden
20 de junio – Chicago, IL – United Center
23 de junio – Houston, TX – Toyota Center
27 de junio – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena
29 de junio – Los Ángeles, CA – Kia Forum
3 de julio – San Diego, CA – Pechanga Arena
6 de julio – Oakland, CA – Oakland Arena
16 de julio – Bogotá, CO – Movistar Arena
24 de julio – Santiago, CL – Movistar Arena
25 de julio – Santiago, CL – Movistar Arena
1 de agosto – Buenos Aires, AR – Movistar Arena
2 de agosto – Buenos Aires, AR – Movistar Arena
10 de agosto – Río de Janeiro, BR – Farmasi Arena
15 de agosto – Guadalajara, MX – Arena VFG
19 de agosto – Monterrey, MX – Arena Monterrey
24 de agosto – Ciudad de México, MX – Palacio de los Deportes
26 de agosto – Ciudad de México, MX – Pal