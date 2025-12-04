Jubilados pueden obtener hasta 50% de descuento con ANSES y bancos en diciembre

50% de descuento los martes con tope $6.000 para débito y QR cada uno

3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Supervielle todos los días

Los beneficios también se extienden al e-commerce con promociones en la tienda oficial de Supervielle en Mercado Libre.

¿Qué otros bancos y beneficios se suman al programa de ANSES para jubilados?

Banco Nación mantiene sus ventajas para titulares con un 5% extra de reintegro pagando con BNA+ MODO, hasta $20.000 mensuales, en supermercados como Carrefour, Chango Más, Coto, Josimar, entre otros. Su cuenta remunerada ofrece una tasa anual del 32% TNA con acreditación diaria, un complemento para los ahorros.

Banco Galicia sigue con descuentos de hasta 25% en supermercados y farmacias, con topes mensuales de $20.000 y $12.000 respectivamente. Su cuenta remunerada FIMA genera rendimientos diarios al 33,2% TNA, sin tope de saldo.

El programa también incluye descuentos sin tope y con topes variables en cadenas como Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Josimar, Carrefour, Día y Chango Más, adaptándose a cada perfil de compra.

¿Cómo aprovechar al máximo los descuentos ANSES según cada banco?

Para maximizar el ahorro, cada jubilado debe usar las promociones según su banco y medio de pago:

En Supervielle: concentrar compras grandes los martes, dividir gastos entre débito y QR para alcanzar los $40.000 de reintegro, aprovechar 50% en farmacias y cuotas sin interés.

En Banco Nación: usar siempre BNA+ MODO para el reintegro del 5%, administrar ahorros con cuenta remunerada y repartir compras entre supermercados según promociones.

En Banco Galicia: aprovechar promociones del 25%, usar cuotas sin interés y mantener fondos en FIMA para rendimientos diarios.

Estos beneficios buscan aliviar el impacto de la inflación y los gastos de fin de año para miles de jubilados que consumen diariamente en supermercados y farmacias.