Previsional
Jubilados
Descuentos
GRAN OPORTUNIDAD

Jubilados pueden obtener hasta 50% de descuento con ANSES y bancos en diciembre

Un refuerzo ANSES con descuentos especiales para jubilados y pensionados amplía su alcance en diciembre de 2025. Con bancos sumados, comercios adheridos y múltiples modalidades de pago, el ahorro mensual puede superar los $50.000.

El programa Beneficios Capital Humano de ANSES se consolida como una plataforma esencial para proteger el bolsillo de millones de adultos mayores. En este cierre de año, se sumaron bancos como Supervielle y se reforzaron promociones en supermercados y farmacias, ampliando días y montos para obtener reintegros.

¿Qué descuentos ofrece ANSES para jubilados en supermercados y farmacias en diciembre 2025?

Banco Supervielle es la gran novedad en el programa con rebajas y reintegros combinables para quienes cobran haberes ahí. Entre las ventajas para jubilados y pensionados destacan:

  • 20% de descuento los martes pagando con tarjeta de débito (tope $25.000)

  • 20% con QR los martes (tope $15.000)

  • Hasta $40.000 de ahorro combinando ambos medios

  • 25% sin tope los martes en Coto

Los supermercados con beneficios son Jumbo, Disco, Vea, Chango Más y Coto, este último con oferta especial sin tope en descuento.

En farmacias Supervielle brinda:

  • 50% de descuento los martes con tope $6.000 para débito y QR cada uno

  • 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Supervielle todos los días

Los beneficios también se extienden al e-commerce con promociones en la tienda oficial de Supervielle en Mercado Libre.

¿Qué otros bancos y beneficios se suman al programa de ANSES para jubilados?

Banco Nación mantiene sus ventajas para titulares con un 5% extra de reintegro pagando con BNA+ MODO, hasta $20.000 mensuales, en supermercados como Carrefour, Chango Más, Coto, Josimar, entre otros. Su cuenta remunerada ofrece una tasa anual del 32% TNA con acreditación diaria, un complemento para los ahorros.

Banco Galicia sigue con descuentos de hasta 25% en supermercados y farmacias, con topes mensuales de $20.000 y $12.000 respectivamente. Su cuenta remunerada FIMA genera rendimientos diarios al 33,2% TNA, sin tope de saldo.

El programa también incluye descuentos sin tope y con topes variables en cadenas como Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Josimar, Carrefour, Día y Chango Más, adaptándose a cada perfil de compra.

¿Cómo aprovechar al máximo los descuentos ANSES según cada banco?

Para maximizar el ahorro, cada jubilado debe usar las promociones según su banco y medio de pago:

  • En Supervielle: concentrar compras grandes los martes, dividir gastos entre débito y QR para alcanzar los $40.000 de reintegro, aprovechar 50% en farmacias y cuotas sin interés.

  • En Banco Nación: usar siempre BNA+ MODO para el reintegro del 5%, administrar ahorros con cuenta remunerada y repartir compras entre supermercados según promociones.

  • En Banco Galicia: aprovechar promociones del 25%, usar cuotas sin interés y mantener fondos en FIMA para rendimientos diarios.

Estos beneficios buscan aliviar el impacto de la inflación y los gastos de fin de año para miles de jubilados que consumen diariamente en supermercados y farmacias.

