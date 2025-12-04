ANSES activa el refuerzo de $85.000 para hijos: pasos para cobrar en diciembre

Pueden cobrarlo:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Trabajadores en relación de dependencia con Asignación Familiar por Hijo

Monotributistas habilitados

Titulares de pensiones no contributivas con hijos a cargo

El requisito fundamental es la presentación del certificado escolar para cada hijo. Este certificado puede presentarse aunque no se haya cobrado el beneficio al inicio del año, siempre que se realice antes del 31 de diciembre.

¿Cómo hacer el trámite para cobrar el refuerzo de ANSES de $85.000?

ANSES habilita la presentación del certificado escolar exclusivamente por vía digital a través de Mi ANSES. El proceso para cobrar el beneficio es:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar "Hijos" y luego "Presentar Certificado Escolar".

Generar, descargar e imprimir el formulario para cada hijo.

Llevar el formulario a la escuela para completar, firmar y sellar.

Subir la foto del certificado firmado en Mi ANSES.

Luego de la carga, ANSES puede demorar entre 60 y 90 días en acreditar el pago. Por eso, quienes completen el trámite en los primeros días de diciembre podrían recibir el dinero antes de fin de año o durante principios de 2026.

¿Cuál es la fecha límite para presentar el certificado y cobrar el beneficio?

El plazo para presentar el certificado vence el 31 de diciembre de 2025. Es fundamental no postergar el trámite porque:

Las demoras en la carga pueden impedir el pago este año.

Si el certificado está mal presentado, el trámite se rechaza.

Pasada la fecha límite se pierde el derecho a cobrar el refuerzo para el período.

ANSES recomienda a los titulares realizar este trámite cuanto antes para evitar problemas y asegurarse la percepción del monto unificado de $85.000 por hijo.