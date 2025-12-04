En vivo Radio La Red
ANSES activa el refuerzo de $85.000 para hijos: pasos para cobrar en diciembre

ANSES confirmó un refuerzo de $100.000 para titulares de AUH que también reciben Tarjeta Alimentar. La medida impacta en los ingresos de diciembre y se suma al aumento por inflación aplicado a las asignaciones del organismo.

El beneficio del refuerzo ANSES $85.000 por hijo para 2025 es uno de los más consultados este diciembre debido a los gastos extras y la preparación para el próximo ciclo escolar. No se trata ni de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ni de la Libreta, sino de un aporte específico que abarca desde los 45 días hasta los 18 años, y que incluye a niños con discapacidad sin límite de edad, siempre que acrediten escolaridad o tratamiento.

Para diciembre la ANSES mantiene el mismo monto desde marzo de 2025, gracias a un refuerzo previsto que iguala el pago en todo el país. Resistir al final del año con gastos de útiles y uniformes será más sencillo para quienes logren presentar el certificado escolar antes del cierre del 31 de diciembre.

¿Qué es y quiénes pueden cobrar el refuerzo ANSES de $85.000 por hijo?

AUH
El refuerzo de $85.000 surge de la suma entre valores base establecidos por la Resolución ANSES 297/25 y un incremento extra otorgado por el Decreto 63/25. Esto permite que todas las familias argentinas, sin importar zona, reciban la misma cifra, con valores base variables por región:

  • Valor general: $42.039

  • Zona 1 (La Pampa, Río Negro, Neuquén, Mendoza, Salta y Formosa): $56.075

  • Zona 2 (Chubut): $70.135

  • Zona 3 (Catamarca, Jujuy y ciertas zonas mineras o de baja densidad de Salta): $83.797

  • Zona 4 (Santa Cruz y Tierra del Fuego): $83.797

A este monto se le suma un refuerzo diferencial para igualar el pago en cada zona, logrando un total final unificado de $85.000 por hijo.

Pueden cobrarlo:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • Trabajadores en relación de dependencia con Asignación Familiar por Hijo

  • Monotributistas habilitados

  • Titulares de pensiones no contributivas con hijos a cargo

El requisito fundamental es la presentación del certificado escolar para cada hijo. Este certificado puede presentarse aunque no se haya cobrado el beneficio al inicio del año, siempre que se realice antes del 31 de diciembre.

¿Cómo hacer el trámite para cobrar el refuerzo de ANSES de $85.000?

ANSES habilita la presentación del certificado escolar exclusivamente por vía digital a través de Mi ANSES. El proceso para cobrar el beneficio es:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Seleccionar "Hijos" y luego "Presentar Certificado Escolar".

  • Generar, descargar e imprimir el formulario para cada hijo.

  • Llevar el formulario a la escuela para completar, firmar y sellar.

  • Subir la foto del certificado firmado en Mi ANSES.

Luego de la carga, ANSES puede demorar entre 60 y 90 días en acreditar el pago. Por eso, quienes completen el trámite en los primeros días de diciembre podrían recibir el dinero antes de fin de año o durante principios de 2026.

¿Cuál es la fecha límite para presentar el certificado y cobrar el beneficio?

El plazo para presentar el certificado vence el 31 de diciembre de 2025. Es fundamental no postergar el trámite porque:

  • Las demoras en la carga pueden impedir el pago este año.

  • Si el certificado está mal presentado, el trámite se rechaza.

  • Pasada la fecha límite se pierde el derecho a cobrar el refuerzo para el período.

ANSES recomienda a los titulares realizar este trámite cuanto antes para evitar problemas y asegurarse la percepción del monto unificado de $85.000 por hijo.

