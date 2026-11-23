Qué le exigió el Gobierno a la UBA por el homenaje a Mario Roberto Santucho

COMUNICADO OFICIAL..@JMilei https://t.co/aSKh5V1NyM — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) November 22, 2026

El Ministerio de Capital Humano difundió un comunicado en el que confirmó que había solicitado explicaciones a la universidad por el reconocimiento previsto en la Facultad de Ciencias Sociales.

Según el documento, la intervención oficial busca evitar que se concrete el homenaje al antiguo jefe del ERP, organización guerrillera que desarrolló acciones armadas en la Argentina durante las décadas de 1960 y 1970.

La Subsecretaría de Políticas Universitarias remitió una comunicación al rectorado para reclamar medidas administrativas destinadas a impedir el acto y solicitar que se determinen las eventuales responsabilidades de sus organizadores. Además, pidió un informe sobre las decisiones que adopte la UBA frente a la controversia.

En su pronunciamiento, el ministerio sostuvo que su posición responde a la necesidad de defender una universidad pública comprometida con la educación, la convivencia democrática y la paz.

Cómo será el homenaje que generó la polémica

El acto está previsto para el jueves 10 de diciembre de 2026, en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales ubicada en Santiago del Estero 1029, en el barrio porteño de Constitución. La fecha coincide con el Día Internacional de los Derechos Humanos y con el aniversario de la recuperación democrática argentina de 1983.

La iniciativa es impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena, perteneciente a la carrera de Sociología y a cargo del docente Pablo Bonavena. El proyecto contempla la colocación de un cuadro-escultura dedicado a Santucho en el patio interno conocido como Indio Solari, dentro del edificio Federico Schuster.

El Consejo Directivo de la facultad, encabezada por la decana Ana Josefina Arias, declaró la actividad de interés institucional y destacó la trayectoria política del exdirigente guerrillero.

En los fundamentos de la resolución, las autoridades académicas reivindicaron su participación en movimientos revolucionarios y su compromiso con las transformaciones sociales.

La decisión despertó cuestionamientos por el papel de Santucho en la conducción del ERP y por los ataques armados realizados por esa organización, incluso durante gobiernos constitucionales.

Quién fue Mario Roberto Santucho y qué papel tuvo en el ERP

Mario Roberto Santucho nació en Santiago del Estero en 1936 y se convirtió en uno de los principales dirigentes de la izquierda revolucionaria argentina durante las décadas de 1960 y 1970. Estudió en la Universidad Nacional de Tucumán, donde comenzó su militancia política, y fue uno de los fundadores del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Posteriormente se convirtió en el principal referente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), brazo armado de esa organización, que buscaba impulsar una revolución socialista mediante la lucha armada.

Durante su actividad, el ERP llevó adelante secuestros, ataques contra instalaciones militares y otras operaciones violentas. Entre los episodios más conocidos se encuentran el secuestro y asesinato del empresario Oberdan Sallustro en 1972, el ataque al Comando de Sanidad del Ejército en 1973, la ofensiva contra la guarnición militar de Azul en 1974 y el intento de copamiento del Batallón de Arsenales de Monte Chingolo en diciembre de 1975.

Varios de esos hechos ocurrieron durante gobiernos democráticos, uno de los principales argumentos utilizados por quienes rechazan el homenaje.

Santucho murió el 19 de julio de 1976 durante un operativo del Ejército en Villa Martelli, pocos meses después del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar.

El rechazo de Emiliano Yacobitti: la polémica llegó a la conducción de la UBA

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. (Foto: archivo)

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, también se pronunció contra la iniciativa y adelantó que buscará un posicionamiento institucional del Consejo Superior. Yacobitti expresó su postura en redes sociales, donde remarcó que la universidad no debería rendir homenaje a personas que hayan recurrido a la violencia contra el sistema democrático.

Según anticipó, presentará un proyecto para que el máximo órgano de gobierno de la UBA se pronuncie sobre el caso.

Rechazo la propuesta de homenaje a Mario Santucho, quien atentó con las instituciones estatales en el periodo democrático 1973/76.Como Vicerrector de la UBA estoy convencido que la Universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático. En nuestra Universidad se estudian científica y críticamente todos los periodos históricos, respetando la máxima pluralidad teórica e ideológica. Pero los homenajes deben estar reservados para quienes se destacan por sus aportes en ciencia, tecnología y en la vida pública siempre dentro del respeto a la democracia, como lo indica nuestro Estatuto y la Constitución Nacional.Por eso voy a presentar un proyecto en el Consejo Superior para que el órgano de gobierno de la Universidad se expida en el mismo sentido. — Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) November 23, 2026

Qué argumenta la Facultad de Ciencias Sociales

La Facultad de Ciencias Sociales fundamentó su decisión en la trayectoria política y militante del fundador del PRT-ERP. En la resolución que declaró el homenaje de interés institucional, el Consejo Directivo destacó el papel de Santucho como dirigente revolucionario y su participación en organizaciones vinculadas con movimientos sociales y políticos latinoamericanos.

También señaló que la actividad se enmarca en la conmemoración de los 50 años de su muerte durante la última dictadura militar.

Sin embargo, los críticos del reconocimiento sostienen que la reivindicación de Santucho no puede desligarse de las acciones violentas del ERP, especialmente aquellas realizadas durante períodos constitucionales.