En el micro, Merentiel volvió a ponerse la máscara de Chucky, una imagen que ya había aparecido en los festejos por el superclásico y la Tabla Anual.

Otro grupo de fanáticos esperaba a los jugadores en las inmediaciones de Boca Predio. Allí, el micro se detuvo durante algunos minutos para permitir el contacto entre los campeones y la gente que permaneció en el lugar hasta cerca de la 1 de la mañana de este lunes. Los hinchas acompañaron el festejo desde las vallas y las calles cercanas al predio, mientras los jugadores saludaban desde el colectivo con la Copa Sudamericana en el centro de la escena.

Una vez finalizado el festejo con los hinchas, los futbolistas ingresaron al predio para descansar. La celebración había comenzado en Colombia, donde Boca Juniors se impuso ante Atlético Mineiro en la final disputada en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Ascacíbar abrió el marcador en el primer tiempo y Merentiel amplió la ventaja en el complemento para asegurar el título.

Boca vuelve a jugar este miércoles por el Torneo Clausura

Después de los festejos por el título internacional, el equipo de Rodolfo Arruabarrena tendrá poco tiempo antes de afrontar un nuevo compromiso. Este miércoles, desde las 21, Boca recibirá a Independiente Rivadavia en la Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura 2026.

El encuentro marcará el regreso del Xeneize a la competencia local luego de la final disputada en Barranquilla. El equipo buscará avanzar a los cuartos de final del campeonato.